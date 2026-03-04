Mansión moderna con jardines propios, a la venta en Nueva Zelanda por 3,4 millones de euros
PROPIEDADES
El cuidado diseño y sus amplios espacios exteriores la convierte en una buena opción como residencia o inversión
La mansión Grandeur, ubicada en la zona de Pyes Pa en la costa norte de Nueva Zelanda al sur de Auckland, está a la venta actualmente por un precio inicial de 3,4 millones de euros, según indica la inmobiliaria James Edition. La propiedad se construyó en 2009 pero su cuidado diseño y acabados remite a la tradición de más de un siglo de artesanía.
La casa está situada en una finca de dos hectáreas y cuenta con hermosos jardines y está rodeada por vegetación autóctona Cuenta con cinco dormitorios, cuatro baños y una superficie total de 706 metros cuadrados.
La mansíón resulta adecuada tanto para familias que buscan una residencia exclusiva que dan prioridad a la paz y la privacidad como para inversores que planean darle otro uso a la propiedad, que pueden ir desde salón para bodas, instalaciones ecuestres o un jardín botánico.
Otro de los atractivos de la propiedad es su ubicación, con fácil acceso a The Crossing, uno de los centros comerciales más grandes de la zona de Tauranga, así como las buenas conexiones con Rotorua, Auckland y Waikato. Pyes Pa es un pequeño suburbio situado a las afueras de Tauranga. Se encuentra muy cerca de la playa y el puerto de esta localidad, lo que lo convierte en un lugar ideal para quienes disfrutan de la vida frente al mar.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Vuelca una furgoneta en la OU-540 en San Martiño de Loiro y deja un herido