La mansión de ‘El príncipe de Bel-Air’ sale a la venta por 29,5 millones de dólares

La mansión de los Banks en El Príncipe de Bel-Air

Una de las viviendas más reconocibles de la historia de la televisión ha regresado al mercado. La mansión utilizada como residencia de la familia Banks —aunque solo en su exterior— en El príncipe de Bel-Air sale a la venta por 29,5 millones de dólares en la primera oportunidad para adquirirla en casi medio siglo.

Pese al nombre de la serie, el inmueble no se encuentra en Bel-Air, sino en Brentwood Park, una zona residencial de Los Ángeles caracterizada por sus amplias parcelas, sus calles arboladas y un elevado grado de privacidad.

Habitación de la mansión de El Príncipe de Bel-Air | James Edition

Se trata de una mansión construida en 1937 y concebida en estilo colonial georgiano, que cuenta con más de 900 metros cuadrados repartidos entre seis dormitorios y ocho baños. Todo ello, en una parcela en esquina que supera los 3.500 metros cuadrados.

Interior de la mansión que sale en El Príncipe de Bel Air | James Edition

Su elemento más reconocible es la fachada simétrica presidida por cuatro grandes columnas, que apareció en la cabecera y en las seis temporadas de la comedia protagonizada por Will Smith, emitida entre 1990 y 1996. La serie, sin embargo, nunca se rodó dentro de la vivienda. Las escenas interiores de la casa de los Banks se grabaron en un estudio, por lo que la distribución real no coincide con la que conocieron los espectadores.

Del mismo modo, la mansión ha seguido funcionando como escenario exterior para películas, anuncios y producciones televisivas y, según la información comercial, está siendo utilizada actualmente en una serie de Netflix.

Piscina de la mansión de El Príncipe de Bel-Air | James Edition

Su vinculación con la cultura popular ya se explotó comercialmente en 2020, cuando una parte de la casa se ofreció durante cinco noches a través de Airbnb, decorada con referencias a los años noventa y a la habitación del personaje interpretado por Will Smith. El futuro comprador adquirirá así no solo una gran residencia en uno de los barrios más cotizados de Los Ángeles, sino también una localización con reconocimiento internacional y capacidad para seguir generando ingresos como escenario audiovisual.