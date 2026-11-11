Y sigue lloviendo en el colegio de Eiroás

Acabo de venir a recoger dos nietos a la salida del colegio de Eiroás y aun con paraguas me fue imposible no salir mojado de arriba abajo pues en un sitio apretado lo que no moja la lluvia lo hacen los paraguas de al lado.

Incomprensible que los responsables no tomen parte en el problema pues la situación clama al cielo, nunca mejor dicho. Hace poco que le dieron un retoque a los accesos pero los dejaron sin la necesaria cobertura que evitaría las inevitables mojaduras tanto de los niños como de sus padres y abuelos a la hora de las entregas y recogidas del alumnado, incluso dentro del patio hay una zona que también se ve invadida por la lluvia justo el lateral de la zona sur por donde la lluvia entra con toda facilidad

Una visita al recinto por alguien con capacidad de decisión se nos antoja que es lo mínimo para cerciorarse por sí mismo. Esta no es una queja porque sí, es cuestión de salir indemnes de la mojada sala de espera. Que menos quecuatro postes sujetando cuatro chapas que dejarían el problema resuelto.

Desconozco quienes son los responsables para acometer el arreglo pero le pedimos una solución lo más breve posible, muchas gracias por adelantado.

Mario Varela Pérez (Ourense)