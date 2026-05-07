El mercado inmobiliario de Abu Dabi resiste la crisis de Irán con aumentos por encima del 6%

El mercado residencial de Abu Dabi mantuvo su trayectoria ascendente en el primer trimestre de 2026, con revalorizaciones de las propiedades que en general llegan al 6,4% trimestral y rozan el 18% interanual, según señala el informe de la consultora ValuStrat.

El estudio destaca el fuerte dinamismo impulsado por los precios accesibles y una sólida demanda por parte de los usuarios finales, lo que refleja la posición única de la ciudad en el ciclo inmobiliario general. En la vecina Dubái los precios inmobiliarios registraron una caída del 3,8% en el primer trimestre y la tasa interanual solo creció un 8,9%, según datos de la misma consultora.

En Abu Dabi ,los apartamentos lideraron el ciclo de crecimiento, con un aumento del 10,4% trimestral y del 22,7% interanual, mientras que los precios de las villas registraron incrementos más moderados del 2,7% trimestral y del 13,4% anual.

El mercado de alquiler residencial mostró una amplia estabilidad. No se registraron cambios en el índice de precios del alquiler durante el trimestre, pero sí se produjo un aumento del 5,9% interanual, respaldado por una sólida tasa de ocupación del 88,1%.

Mayor volumen de ventas

El sector de oficinas comerciales se mantuvo firme, registrando un aumento trimestral del 9,9% en los precios de venta anunciados y un incremento del 4,4% en los alquileres solicitados.

El dinamismo del sector inmobiliario en el emirato lo demuestra que, a pesar de la incertidumbre por la guerra en el golfo Pérsico, el volumen de ventas en el sector residencial experimentó un aumento significativo del 10,2% con respecto al trimestre anterior, con un total de 7.833 transacciones efectuadas.