La guerra bajó los precios de las propiedades en Dubái casi un 4%, primera caída trimestral desde 2020

El mercado inmobiliario de Dubái registró durante el primer trimestre de 2026 su primera caída de precios desde la pandemia del COVID de 2020, al sufrir un descenso del 3,8% respecto al trimestre anterior, según señala un informe de la firma de consultoría local ValuStrat.

El estudio apunta que el descenso de precios se debe principalmente al impacto de la guerra que se desató en la región del golfo a finales de febrero, pero indica también que la tendencia general del mercado sigue siendo de resiliencia estructural, respaldada por un "crecimiento anual sostenido" y por una sólida estabilidad en los sectores comercial e industrial.

En este sentido, el crecimiento interanual de los precios alcanza el 8,9%, a pesar de la bajada que se registró en el primer trimestre del año. El valor de las villas continuó mostrando resiliencia a largo plazo con ganancias anuales del 12,1%, en contraste con un descenso trimestral del 3,1%. El precio medio de las villas se sitúa en los 3,1 millones de euros.

Las propiedades residenciales de lujo demostraron una relativa estabilidad, manteniendo una trayectoria de crecimiento del capital del 11% interanual. En lo que se refiere a los apartamentos, el incremento de precios anual alcanza el 3,9%, para situar el precio medio de los inmuebles en 430.000 euros.

El sector comercial tuvo un desempeño superior, con un aumento del 27% anual en el valor de las oficinas de categoría A, mientras que los alquileres solicitados alcanzaron nuevos máximos. El volumen de transacciones sobre plano aumentó un 18,3 % interanual, lo que refleja la continua asignación de capital a proyectos de alta gama.

Guerra y otros factores estacionales

Durante los dos primeros meses del año, antes del inicio del conflicto bélico en la zona, el mercado inmobiliario de Dubái mantuvo una trayectoria expansiva, si bien con claros indicios de moderación. Enero y la mayor parte de febrero registraron un crecimiento sostenido. Sin embargo, en marzo el mercado se vio afectado por el inicio de la guerra, con los agravantes de factores estacionales y de comportamiento, como el mes sagrado del Ramadán, las festividades del Eid, el aumento del teletrabajo y la educación en casa, y periodos de condiciones meteorológicas adversas.

En medio de interrupciones en la cadena de suministro y el aumento de los costos de construcción, se estima que las viviendas terminadas en el primer trimestre totalizaron alrededor de 7.400 unidades, apenas el 6% del objetivo preliminar para todo el año 2026.

Estancamiento del alquiler residencial

En los últimos seis meses, el mercado de alquiler residencial de Dubái se ha estabilizado tanto en apartamentos como en villas, con un modesto crecimiento anual de un solo dígito, lo que sugiere limitaciones de asequibilidad en lugar de una disminución de la demanda. El volumen de transacciones disminuyó tanto trimestral como anualmente, con la excepción de los registros sobre plano, que probablemente reflejan acuerdos cerrados antes del inicio del conflicto el 28 de febrero.

Fuera del sector residencial, los mercados de oficinas e industriales de Dubái se mantuvieron estables durante el trimestre. El Índice de Precios de la Vivienda (IPV), que cubre los valores de capital de las oficinas, aumentó un 15,3 % en comparación con el año anterior, mientras que los alquileres de oficinas solicitados subieron un 18,9 % anual. Los almacenes logísticos industriales también tuvieron un desempeño positivo, ya que el IPV mostró ganancias de capital anuales del 13 %.