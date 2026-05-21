Miami afina su nueva oferta inmobiliaria de lujo con residencias frente al agua

Miami sigue ensanchando su oferta inmobiliaria de lujo con promociones cada vez más selectivas, apoyadas en uno de sus activos más difíciles de igualar: la ubicación frente al agua.

Frente al desarrollo residencial de gran escala que ha marcado parte del crecimiento reciente de la ciudad de Florida, proyectos como Onda Residences apuntan hacia una clientela más exclusiva, que prioriza la ubicación pero también la privacidad, y que demanda servicios especiales.

Es por ello que este proyecto boutique combina viviendas de alto nivel con una marina privada y los servicios propios de un resort. No está pensado tanto para quienes buscan la rentabilidad inmediata de un alquiler, sino para quienes sienten el mar como parte de su estilo de vida. De hecho, queda patente en su horquilla de precios, toda vez que en el rango inferior se sitúa en 1,5 millones de euros y el superior se eleva hasta el entorno de los cinco.

Interior de Onda Residences, en Miami | Onda Residences

Las residencias de este nuevo desarrollo oscilan asimismo entre los 153 y los 327 metros cuadrados interiores, con distribuciones de dos a cuatro dormitorios, y se combinan con una piscina en la azotea y otras comodidades como gimnasio, spa, sauna y baño de vapor mirando a la bahía.