Miami atrae al lujo asiático con una torre residencial sobre la bahía de Biscayne

Miami vuelve a ejercer como puerta de entrada para el capital internacional de la exclusividad. La empresa tailandesa Minor Hotels la ha elegido para el desembarco de su marca de lujo experiencial, Anantara, en Estados Unidos, con un proyecto residencial y hotelero de 50 plantas sobre Biscayne Bay que aspira a reforzar el perfil de la ciudad como uno de los grandes laboratorios mundiales del real estate prémium.

Con su apertura programada para el año 2030, el complejo combinará 100 branded residences, 120 residencias resort aptas para el turismo y 54 suites hoteleras con servicios de bienestar para paquetizar una experiencia completa. Y es que este santuario urbano, como lo define la compañía, ofrecerá a sus huéspedes y propietarios una programación holística que, inspirada en las ancestrales tradiciones curativas tailandesas y cincelada con técnicas modernas, permite llevar a un nuevo nivel la creciente demanda de un cuidado personal enfocado a la longevidad.

Render Anantara en Miami | Gladstone Immersive

Este formato confirma que Miami sigue consolidándose como plaza de referencia para las branded residences, un segmento en el que las marcas hoteleras prestan su nombre, estándares y servicios a promociones residenciales, y que la inversión inmobiliaria de alta gama se dirime en la intersección entre diseño, calidad y marca.

Precisamente por ello, Anantara Miami Resort & Residences ha reunido a un equipo de diseño de renombre mundial de cara a su puesta en marcha. Con One Thousand Group como promotora de excepción, lleva la firma de Kohn Pedersen Fox, los arquitectos responsables de algunos de los rascacielos más emblemáticos e innovadores del mundo —como el One Vanderbilt en Nueva York—; mientras su diseño interior es obra de la arquitecta española Patricia Urquiola. De las ventas, que se prevé que comiencen a finales de este año, se encargará One Sotheby's International Realty como socio exclusivo.

Diseño de la torre

Desde sus 198 metros de altura, la de Anantara se convertirá en la primera torre de la zona en ofrecer vistas panorámicas de la bahía de Biscayne e incorporará un helipuerto privado en la azotea para permitir acceso directo a destinos como los cayos de Florida, Palm Beach y Bahamas.

Render del proyecto Anantara en Miami | Gladstone Immersive

El área de Edgewater, la zona elegida para levantar el edificio, es el punto de conexión con Wynwood y el Design District de Miami; tres de los enclaves que mejor resumen la transformación reciente de esta ciudad atlántica: vivienda de alto precio, arquitectura de autor, marcas internacionales y nuevos usos ligados al ocio y la hospitalidad de lujo.

Debut en Estados Unidos

En cuanto a la entrada en el mercado estadounidense, William E. Heinecke, fundador y presidente de la empresa propietaria de Minor Hotels, ha destacado que supone un nuevo hito para una empresa con una cartera de 640 propiedades en 63 países.

"Miami es el lugar perfecto para el debut de nuestra marca de lujo", ha destacado sobre un marco de expansión dentro del cual su nueva marca de lujo, The Wolseley Hotels, abrirá un establecimiento en Nueva York a principios de 2027.