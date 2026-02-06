Un exclusivo proyecto residencial en Miami con firma europea disponible desde 2029

Miami continúa ganando terreno como capital mundial de los proyectos residenciales de marca, en esta ocasión de la mano del grupo suizo Kempinski.

Dos torres de veinte pisos estratégicamente situadas frente al mar albergarán 132 branded residences que se verán complementadas con seis viviendas unifamiliares de lujo y 17 suites para invitados destinadas exclusivamente a los propietarios, que gozarán de una experiencia completa con gimnasio, spa, saunas de infrarrojos, piscinas de inmersión en frío, restaurante, bodega, simuladores de Fórmula 1 y pistas de pádel en un entorno ajardinado desarrollado por la compañía suiza Enea.

Torres de Kempinski en Miami

Este ambicioso residencial de lujo se ubicará en el Miami Design District, uno de los barrios más dinámicos y vanguardistas de la ciudad, y ofrecerá vistas panorámicas hacia la Bahía de Biscayne y el horizonte urbano de la urbe.

La arquitectura del proyecto —que se aguarda que esté concluido a finales de 2029— es audaz pero fluida, según el diseño del prestigioso estudio Arquitectonica; y los interiores, que combinan materiales refinados con líneas contemporáneas, correrán a cargo de la firma Rockwell Group.

El desembarco de Kempinski en suelo norteamericano supone un refuerzo para el peso de una firma de más de 150 años dentro del sector inmobiliario global, y la elección de Miami obedece, según su CEO, Barbara Muckermann, a la convergencia que plantea entre "el lujo atemporal y el desarrollo visionario".

El proyecto se desarrolla en colaboración con DaGrosa Capital Development Partners LLC, mientras que la gestión de las ventas estará a cargo de la firma ISG World.