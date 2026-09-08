Los nuevos ricos del bitcoin eligen destino: estos son los países que se disputan sus fortunas

Hay más de 135.000 millonarios en criptomonedas y cada vez más países quieren que vivan —y gasten— dentro de sus fronteras. Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong encabezan la carrera por atraer a estas nuevas fortunas, favorecidas por una riqueza que, a diferencia de una empresa o una cartera inmobiliaria, puede trasladarse prácticamente sin equipaje.

Son datos incluidos en el Crypto Wealth Report 2026, publicado por Henley & Partners, que recoge que un total de 135.694 personas poseen al menos un millón de dólares en activos digitales y que señala que la movilidad que puede acompañar a los propietarios de activos digitales está modificando la competición tradicional por atraer riqueza: los países ya no compiten únicamente por albergar el capital, sino por conseguir que quienes lo controlan elijan vivir en su territorio.

En esa carrera, Singapur parte con ventaja. Lidera el Crypto Adoption Index por cuarto año consecutivo, por delante de Emiratos Árabes Unidos, que escala desde la quinta hasta la segunda posición, Hong Kong, Estados Unidos y Suiza. Malta, Tailandia, Reino Unido, Chipre y Bahamas completan los diez primeros puestos de este ránking.

Nueva geografía

Esta escala no guarda relación únicamente con la menor tributación, sino que las cuestiones relacionadas con la regulación, la infraestructura, la adopción de las criptomonedas, el desarrollo económico y la innovación tecnológica aparecen también como factores relevantes para las nuevas fortunas surgidas al calor de los activos digitales.

Singapur, por ejemplo, lidera el apartado de innovación y tecnología, mientras Emiratos obtiene la máxima puntuación en fiscalidad favorable y Hong Kong sobresale por su infraestructura.

De este modo, se dibuja una nueva geografía para las grandes fortunas digitales. Centros financieros tradicionales como Suiza compiten con Singapur, territorios del Caribe y, cada vez con más fuerza, con las economías del Golfo. De hecho, Dubai creó en 2022 un regulador específico para los activos virtuales, mientras Singapur dispone de un sistema de licencias para las compañías del sector y no grava las plusvalías de los inversores particulares. Suiza, por su parte, combina su histórico negocio de gestión patrimonial con el ecosistema de empresas de blockchain desarrollado alrededor de la ciudad de Zug.

Bolsa de dinero

La bolsa de dinero que estos países intentan atraer es considerable. Henley estima que 742 millones de personas poseen algún tipo de activo digital en el mundo, de las que aproximadamente la mitad cuentan con bitcoin en su cartera. Calculado de otro modo: si el conjunto del mercado de criptomonedas estaba valorado a finales de agosto en 2,6 billones de dólares, aproximadamente 1,6 billones correspondían a bitcoin.

De ese total, casi 135.700 personas poseen al menos un millón de dólares en activos digitales, de los que 92.272 son en bitcoin. En la parte más exclusiva de la pirámide que forman estas nuevas fortunas aparecen 290 inversores con patrimonios cripto superiores a los 100 millones de dólares y apenas 23 milmillonarios, de los que nueve lo son por sus tenencias de la criptomoneda por excelencia.

Por el momento, un total de 76 jurisdicciones se han adherido ya al marco de intercambio de información sobre criptoactivos de la OCDE, y las primeras 46 comenzarán a intercambiar datos en septiembre de 2027. Para Henley, una mayor transparencia hará todavía más importante la elección de la jurisdicción desde la que los grandes inversores gestionan su patrimonio.