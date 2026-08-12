Omán suma 19 mansiones frente al mar con interiores de Fendi

Omán refuerza su apuesta por las residencias de marca con una colección limitada de 19 mansiones frente al mar en Mascate. Las viviendas, promovidas por Dar Global, contarán con interiores de Fendi y se levantarán dentro de un gran desarrollo residencial, hotelero y de ocio situado sobre la costa del golfo de Omán.

La colección, denominada Azure Oceanfront Villas, estará formada por residencias de cinco dormitorios situadas en la zona más elevada y reservada del complejo. Y es que este desarrollo, denominado AIDA, ocupa un acantilado de aproximadamente 130 metros de altura, rodeado de playas y formaciones rocosas, a unos 25 minutos del aeropuerto internacional de Mascate.

Nuevas mansiones en Omán | Dar Global

En cuanto al nuevo proyecto, cada mansión dispondrá de espacios exteriores privados, terrazas, jardines, piscina infinita y gimnasio propio. Las viviendas se entregarán amuebladas, con materiales, acabados y piezas seleccionadas por Fendi, y estarán orientadas hacia el mar para preservar las vistas sin construcciones inmediatamente delante o por encima.

Además, el promotor, Dar Global, destaca que se trata de la primera promoción de Omán que cuenta con interiores de la firma de moda italiana.

Detalle del interior de una de las nuevas villas de Omán | Dar Global

Con la apuesta por estas branded residences, Mascate busca hacerse un hueco dentro del mercado de lujo del Golfo, hasta ahora dominado principalmente por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Para compradores internacionales

AIDA, el desarrollo urbanístico dentro del cual se levantarán estas mansiones, es un espacio de más de 4,3 millones de metros cuadrados que combina viviendas, hoteles y resorts, playas, instalaciones de bienestar, un club privado y un campo de golf de 18 hoyos.

Campo de golf dentro de AIDA, en Omán | Dar Global

Se trata de una iniciativa concebida especialmente para compradores e inversores internacionales, dentro de la estrategia de Omán para atraer capital extranjero y ampliar su oferta turística y residencial de alta gama.