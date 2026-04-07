Villa de diseño con tecnología punta y cercana a Marbella, a la venta por 11 millones de euros

La inmobiliaria Lucas Fox ha sacado a la venta una villa en la localidad malagueña de Benahavís, ubicada entre Marbella y Estepona, que está rodeada de un entorno natural de gran belleza y además cuenta con todos los adelantos tecnológicos para disfrutar de un estilo de vida mediterráneo sin renunciar a la comodidad. El precio de salida asciende a 11,2 millones de euros.

La propiedad se encuentra situada en la zona de la reserva de Alcuzcuz, una de las zonas más exclusivas y privadas de Benahavís, y ofrece un entorno sereno con vistas panorámicas al mar, Gibraltar y a los campos de golf más prestigiosos de la zona, como Los Arqueros, La Quinta y Guadalmina. Su posición elevada, rodeada de exuberante vegetación, garantiza privacidad, seguridad las 24 horas y un ambiente tranquilo a pocos minutos de Marbella y Puerto Banús.

El interior de la villa está diseñado para ofrecer confort. Los amplios espacios abiertos se conectan con el exterior a través de grandes ventanales que van del suelo al techo. La selección de materiales crea una atmósfera cálida y elegante desde el momento en que se entra: mármol Royal Cream en los baños y la escalera, y parquet de roble IMA Wood Flooring en las zonas principales, logrando un equilibrio perfecto entre estilo y confort.

La villa cuenta con seis dormitorios y un sótano diáfano que se adapta a cualquier estilo de vida. Es ideal para crear un gimnasio privado, una sala de cine, una bodega o un espacio de bienestar dedicado al yoga o la meditación, ofreciendo un refugio personal para desconectar y encontrar el equilibrio.

Destaca especialmente los detalles de máxima calidad en los baños y en la cocina. Los primeros cuentan con equipamiento de lujo que incluye bañeras exentas de Hidrobox o Villeroy & Boch, todo diseñado para ofrecer momentos de bienestar y relajación. Por su parte, la cocina combina diseño y funcionalidad. Está equipada con armarios Scavolini, encimeras de Xtone o Silestone y electrodomésticos de alta gama.

Amplias terrazas y piscina infinita

El exterior es uno de los mayores atractivos de la propiedad. Las amplias terrazas, los jardines privados y la piscina infinita, con sistema de agua salada, crean un entorno ideal para relajarse, tomar el sol o disfrutar de comidas al aire libre. Las barandillas de cristal ofrecen vistas despejadas, mientras que el exterior de mármol aporta continuidad y un toque sofisticado.

En cuanto a tecnología, la villa incorpora aire acondicionado de alta eficiencia, calefacción por suelo radiante Uponor, domótica Zennio, iluminación LED en toda la casa y un sistema de sonido con altavoces Sonance, discretamente integrados para garantizar confort y funcionalidad en cada estancia.

La ubicación de la propiedad permite un rápido acceso a prestigiosas escuelas internacionales como Aloha College, Laude San Pedro y Swans International School, lo que la convierte en una opción ideal tanto para familias como para quienes buscan un hogar tranquilo y sofisticado.

Una ventaja añadida de su ubicación es su proximidad a Ronda, a menos de una hora en coche. Esta histórica ciudad, reconocida por su belleza arquitectónica, también es famosa por sus vinos y bodegas boutique, que ofrecen catas únicas entre viñedos y montañas.