La oposición minimiza el impacto de construir solo 15.000 viviendas al año en España

El anuncio del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre que el nuevo fondo soberano España Crece movilizará hasta 23.000 millones de euros entre fondos públicos y privados para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año no ha sido bien recibido por los partidos de la oposición, que han puesto en cuestión las promesas del mandatario al tiempo que han subrayado que esa cifra de nuevos inmuebles no paliará el déficit existente ni impedirá que los precios de los hogares sigan subiendo.

Desde el PP, el grupo mayoritario, Carmen Fúnez ha calificado de "humo" la promesa, que ha tratado como "una cifra más" que se suma a otros anuncios del mandatario que no se han cumplido. "Primero habló de 45.000 viviendas. Unos meses después hablaron de 60.000, llegó a la cifra de 184.000 viviendas, y a día de hoy no hemos visto ninguna", ha denunciado, al tiempo que ha criticado que sigue sin haber política de vivienda para los jóvenes.

Frente a la inacción del ejecutivo español en esta materia, ha reiterado la promesa de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, de "impulsar un millón de viviendas en la primera legislatura"; al tiempo que ha comprometido "más seguridad" para que los dueños de los inmuebles apuesten por el alquiler, en lugar de "proteger a los okupas".

Del mismo modo, a la derecha del PP, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, se ha burlado del anuncio al considerar que el gobierno "lleva más anuncios que viviendas construidas". Asimismo, el responsable del partido de ultraderecha en materia de vivienda, Carlos Hernández Quero, ha reprobado que se anuncie la construcción de 15.000 viviendas cuando en España entran unas 600.000 personas cada año.

Tampoco a la izquierda del partido que sustenta la mayoría del gobierno ha surtido efecto el anuncio de Sánchez, pues el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, lo ha reducido a "palabras vacías". Y es que ya ha perdido la cuenta de las veces que se han lanzado promesas similares sin que "se traduzcan en una realidad", algo que ha relacionado con que la política de vivienda de este gobierno es "infame, penosa, deplorable, deleznable y patética": consiste en "regalar dinero a los caseros" en lugar de tomar medidas para impedir la especulación, ha censurado.