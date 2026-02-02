El oro y la plata borran su revalorización de 2026 ante la mejora en la percepción del dólar

Con caídas del 7 y el 12%, respectivamente, el oro y la plata prácticamente han visto ya desaparecer toda la revalorización que habían acumulado en el arranque de este año. Detrás de este brusco giro de las cotizaciones se encuentra, principalmente, el fortalecimiento del dólar que se aguarda con la elección de Kevin Warsh como sucesor de Jerome Powell en la Reserva Federal de Estados Unidos.

Así es que tras asomarse la semana pasada hasta los casi 5.600 dólares por onza, el precio del oro al contado ha caído este lunes hasta los 4.402; mientras la plata ha registrado un hundimiento todavía más marcado al desvalorizarse un 41% desde su máximo histórico de 121,6 dólares, alcanzado hace unos días, hasta los 71,4 dólares.

De este modo, la cotización de ambos metales borra ya los efectos del rally del comienzo de 2026, ya que el precio del oro se mantiene apenas un 1,3% por encima del nivel con el que despidió 2025 y, por su parte, la plata solo cotiza unas décimas por encima del cierre del año pasado.

La mejora en la percepción del dólar alcanza también a su posición frente a otras monedas, pues si la semana pasada el euro marcaba también máximos, al cambiarse por encima de 1,2 dólares, este lunes apenas supera los 1,18. Y, desde ING Research, el analista Francesco Pesole apuesta "por una mayor recuperación del dólar a corto plazo".

La semana pasada, los analistas de Bank of America advertían de que la elevada incertidumbre global que había conducido al oro a máximos también introducía un aumento de la volatilidad de su valor, de modo que advertían de la posibilidad de que se registrasen correcciones abruptas.