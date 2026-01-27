Bank of America apunta que puede estar formándose una burbuja en torno al oro

La subida sin fin en la cotización del oro, que acumula máximos históricos y ya ha superado la cota de los 5.000 dólares por onza, ha llevado a Bank of America (BofA) a advertir sobre la posible formación de una burbuja ya que el Bubble Ris Indicator (BRI) se sitúa cerca de 1.

La entidad señala que el aumento de este indicador refleja un entorno marcado por la la elevada incertidumbre global, la debilidad del dólar y un aumento de la volatilidad del oro. Todo ello ha conducido al oro a nuevos máximos y a duplicar su valoración en apenas unos meses, después de cerrar 2025 con un incremento de cotización del 70% respecto al año anterior.

BofA señala que estas condiciones favorecen la demanda de oro como activo refugio, pero también incrementan los riesgos tanto de correcciones abruptas como de continuación del incremento de la cotización. Por ello, el banco apunta que el incremento de la cotización por encima de los 5.000 dólares eleva claramente el riego de burbuja y anticipa un comportamiento más volátil y menos lineal en los próximos meses. En todo caso, también indica que el atractivo del oro como refugio sigue vigente en un entorno de tensiones geopolíticas y de elevada incertidumbre.

El oro, ancla estratégica

En esto último coincide Manuel Zeuch, analista de DJE Kapital, quien indica que el oro sigue siendo un "ancla estratégica" en un entorno de mayor incertidumbre geopolítica, asignaciones de activos reales estructuralmente positivas y elevada deuda pública.

En su opinión, los metales preciosos en su conjunto han subido considerablemente y podrían estar técnicamente sobrecomprados a corto plazo, "pero siguen estando infrainvertidos ya que muchos inversores se perdieron el repunte y ahora buscan oportunidades de entrada".