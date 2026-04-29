Osaka incentiva a empresas que se instalen para crear un gran centro financiero internacional

La ciudad japonesa de Osaka sigue avanzando en su estrategia de convertirse en un gran centro financiero internacional, con foco especial en las industrias de nueva generación, y anuncia una nueva etapa en su programación iniciada en 2022 con este objetivo. Para el período 2026- 2030 las metas son atraer inversiones por valor de más de 850 millones de euros, atraer a 50 empresas financieras extranjeras más y crear 1.200 nuevas start-ups. Con este objetivo, Osaka dispone de diversos incentivos para animar a las empresas a instalarse en la ciudad.

En marzo de 2022 la prefectura de Osaka lanzó la iniciativa Ciudad Financiera Global OSAKA, de la que forman parte 33 empresas y organizaciones, que promueve la expansión en la ciudad de empresas financieras extranjeras, entre las que se incluyen gestoras de activos y firmas fintech. El objetivo final de esta estrategia es impulsar el crecimiento industrial y abordar problemas sociales mediante el poder de las finanzas.

Osaka es el segundo centro económico más grande después de Tokio y cuenta con una infraestructura de transporte de primer nivel y una equilibrada combinación de industrias. La ciudad se presenta como una base práctica y altamente competitiva para las empresas extranjeras que se expanden a Japón y a otros mercados asiáticos. Si bien es una de las principales áreas metropolitanas de Japón, Osaka mantiene precios relativamente asequibles en alquiler de oficinas, costos laborales y coste de vida. The Economist clasificó a Osaka en el séptimo lugar del mundo y en el primero de Asia en su Índice Global de Habitabilidad 2025.

Osaka también ha prosperado durante mucho tiempo como ciudad comercial y ha cultivado una cultura que fomenta la innovación y la creación de valor. Hoy en día, cuenta con un clúster industrial altamente avanzado y diverso en campos de tecnología avanzada como las ciencias biológicas y la neutralidad de carbono.

Durante la primera fase de la estrategia Ciudad Financiera Global OSAKA, desarrollada entre 2022 y 2026, se consiguió atraer a la ciudad a un total de 31 empresas financieras internacionales y se crearon 653 start-ups.

Subvenciones hasta 53.000 euros

Entre las medidas de apoyo a las empresas financieras que decidan instalarse en Osaka se encuentran las subvenciones de hasta 10 millones de yenes (53.000 euros) para establecer una base empresarial en la ciudad y la introducción del primer incentivo fiscal local de Japón para empresas financieras extranjeras. A través del mismo, el impuesto de sociedades, el impuesto sobre la propiedad y el impuesto sobre actividades económicas pueden reducirse a cero durante un máximo de diez años. Osaka también hace especial hincapié en el apoyo a la búsqueda de socios comerciales, aprovechando su extensa red para satisfacer necesidades específicas.

Además, la prefectura de Osaka ha creado un centro de atención integral que ofrece servicios de consulta en inglés para consultas especializadas, como licencias financieras, así como asuntos comerciales y cotidianos. También se ha puesto en marcha un servicio de asistencia en inglés para trámites administrativos, incluyendo el registro de empresas y diversos procesos de seguros.

Otras medidas en esta línea incluyen iniciativas para mejorar la educación financiera de sus residentes y formar profesionales financieros altamente cualificados mediante la colaboración entre instituciones financieras, centros educativos y organismos gubernamentales. La prefectura también mejorará el entorno empresarial y de vida para los inversores extranjeros mediante el fortalecimiento del entorno educativo, incluyendo esfuerzos para atraer escuelas internacionales.