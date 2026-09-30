Pininfarina lleva a Paraguay su lujo residencial inspirado en la artesanía local

Pininfarina, el nombre que durante décadas ha estado ligado a algunos de los automóviles italianos más reconocibles, abre una nueva dirección en Latinoamérica. Junto a la inmobiliaria paraguaya Grupo Petra, la histórica firma de diseño ha presentado Royale Design by Pininfarina, su primera promoción residencial de marca en Asunción.

Royale Design by Pininfarina, primeras branded residences en Asunción (Paraguay) | Pininfarina

Se trata de una torre de más de 110 metros de altura que se levantará en el barrio Mariscal, una de las zonas de mayor auge inmobiliario de la capital de Paraguay, y que parte de una idea poco habitual en este tipo de desarrollos: conectar la arquitectura con la identidad, el clima y la forma de vivir del país a través de su propia artesanía.

La herencia automovilística de Pininfarina deja su huella en este proyecto a través de un diseño en el que estética y funcionalidad se dan la mano. Y es que la compañía italiana no solo encontró en el ñandutí una referencia ornamental, sino que la enorme porosidad del encaje calado tradicional paraguayo le sirvió para perfilar una arquitectura que recurre a las aperturas y las sombras que generan para enfrentar el clima de la ciudad.

Royale Design by Pininfarina, primeras branded residences en Asunción (Paraguay) | Pininfarina

Dentro de las que serán las primeras branded-residences de la capital paraguaya, se ofrecerán apartamentos de un dormitorio hasta áticos de cuatro habitaciones, y la propuesta se complementará con terrazas paisajísticas, piscinas, áreas de wellness y zonas de ocio. "Queremos posicionar a Asunción como una ciudad capaz de ofrecer productos de real estate de primer nivel", destacó el presidente de Grupo Petra durante la presentación del edificio en Miami.