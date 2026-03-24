Pisos en una nueva torre con vistas al mar, a la venta en Panamá City desde 275.000 dólares

El proyecto residencial Nayamara, inspirado en el estilo de vida de Bali, sale a la venta en la zona de Amador, una de las mejores ubicaciones de Panamá City. Se trata de un desarrollo junto al mar que apuesta por un equilibrio entre la tranquilidad y la cercanía a la ciudad, según indica la inmobiliaria Engel & Völkers. Las unidades estarán disponibles a partir del último trimestre de 2029.

La oferta arranca con pisos de 46 metros cuadrados a partir de 276.000 dólares, mientras que las unidades más caras son las que cuentan con vistas al océano, con departamentos de 66 a 121 metros cuadrados y precios que oscilan entre los 363.00 y los 665.500 dólares.

El lanzamiento oficial de la promoción se realizará el miércoles 25 de marzo y previamente se podrá solicitar ser incluido en una lista que permite obtener precios preferenciales, lo que supone una importante ventaja ya que se estima que los importes pueden aumentar un 25% a partir de la fecha de lanzamiento.

La torre Nayamara contará con un total de 15 pisos y unas 170 unidades a la venta. El inicio de la construcción está previsto para el primer trimestre de 2027 y las entregas se realizarían entre el cuarto trimestre de 2029 y el primero de 2030. La inmobiliaria que gestiona las ventas destaca la oportunidad que supone un desarrollo diseñado en torno al bienestar, el estilo de vida y el valor a largo plazo.