Renta variable con apoyo, crédito bajo sospecha

Schroders mantiene una lectura constructiva sobre la renta variable global pese al deterioro del contexto macroeconómico. Si bien la gestora reconoce que los riesgos de estanflación han aumentado tras las disrupciones en Oriente Próximo, sostiene que el buen comportamiento de los beneficios empresariales sigue dando soporte a las bolsas.

La tesis es relevante porque no plantea un giro defensivo total. Schroders no está diciendo que el ciclo de riesgo haya terminado, sino que la combinación de crecimiento aún resistente y beneficios corporativos sólidos permite mantener una exposición positiva a bolsa. La cautela aparece en otro lugar: en los activos donde la remuneración ya no compensa suficientemente el riesgo asumido.

Así, aunque la visión es positiva en renta variable global, la firma mantiene una visión negativa sobre el investment grade de Estados Unidos, al considerar que el diferencial adicional frente a la deuda pública es escaso para un entorno en el que aumentan los riesgos de inflación, emisión y tensión macroeconómica. Dicho de otro modo, acepta la exposición a las bolsas, porque las empresas aún ofrecen crecimiento de beneficios, pero sugiere más prudencia en deuda corporativa, pues su margen de seguridad es menor.

En materias primas, la gestora adopta un tono más equilibrado. La energía aparece en posición neutral, señal de que el mercado ya ha incorporado parte de la prima asociada a las tensiones geopolíticas. El oro, en cambio, sigue funcionando como pieza defensiva dentro de la cartera: no tanto como apuesta especulativa, sino como cobertura frente a los riesgos fiscales y geopolíticos y a las tensiones inflacionistas.