El sector tecnológico registró la última semana sus mayores salidas de capital desde 2008, lideradas por los inversores institucionales, aunque los hedge funds y los inversores particulares también se deshicieron de acciones en este segmento.

Son datos de un informe elaborado por Bank of America, que recuerda que el Nasdaq 100, el índice especializado en valores tecnológicos, se desplomó el pasado viernes un 4,8%, lo que supuso su peor caída del año. La razón detrás de este dato, según la entidad estadounidense, fue la venta masiva en el sector de semiconductores y la tecnología en general.

Otro de los sectores que registraron malos datos la pasada semana fue el de las empresas relacionadas con los servicios de comunicación, que acumulan ya cinco semanas consecutivas de abandonos.

En el lado opuesto, los sectores industrial, inmobiliario y de servicios públicos lograron mejorar sus entradas y especialmente el segmento de construcción y venta de propiedades suma seis semanas despertando el interés de los inversores.

Apuesta por los ETF

Por lo demás, el S&P 500 sufrió su mayor caída semanal desde abril de 2025 al ceder un 2,6%. En este contexto, los inversores registraron ventas netas récord de acciones estadounidenses, impulsadas por salidas también récord de fondos en acciones individuales que rozaron los 12.300 millones de euros.

En cambio, los inversores optaron por comprar fondos cotizados de renta variable por valor de 259 millones de euros por undécima semana consecutiva.