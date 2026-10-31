Los seis sustos que acechan a los mercados este Halloween

Los mercados tienen sus propios motivos para perder el sueño este Halloween. Bajo la aparente normalidad de las cotizaciones se acumulan amenazas capaces de dar un susto a los inversores: consumidores que necesitan tirar de sus ahorros, combustibles que alimentan la inflación y gigantes tecnológicos cuya factura de inversión no deja de crecer. También hay casas que apenas cambian de manos y deudas públicas que ya no inspiran la tranquilidad de antes.

Son los riesgos que reúne el analista Joe Sullivan-Bissett, de la gestora británica M&G, en un informe que conecta seis señales de alerta: el gasto de los hogares estadounidenses crece más que sus ingresos, los cuellos de botella del refino encarecen el diésel, las hipotecas frenan las compraventas de vivienda, la deuda empresarial ofrece poca compensación adicional por el riesgo, la expansión de los centros de datos absorbe cada vez más recursos de las grandes tecnológicas y Francia paga por financiarse a diez años más que España e Italia.

Temor en Estados Unidos

En cuanto a Estados Unidos, el consumo estadounidense mantiene el pulso, pero los ingresos de los hogares avanzan con menos fuerza. Según M&G, el gasto real creció un 2,6% interanual frente al 0,8% de la renta disponible real sin transferencias públicas. Esa diferencia, persistente desde mediados de 2024, aumenta la dependencia del ahorro y reduce el colchón para afrontar dificultades.

A esa fragilidad suma la gestora la presión de los combustibles, pues la prima de refino del diésel —la diferencia entre el precio del combustible y el del crudo utilizado para producirlo— se ha multiplicado aproximadamente por cuatro este año. El problema trasciende el bolsillo del conductor: el diésel mueve mercancías y alimenta maquinaria agrícola e industrial.

La vivienda también frena la actividad estadounidense. Las ventas anualizadas de casas usadas equivalen al 4,75% del parque ocupado por sus propietarios, por debajo del mínimo del 5,1% registrado en 2010; una inactividad que resta negocio a las actividades vinculadas a las compraventas, desde los servicios jurídicos hasta el propio segmento de mobiliario.

Miedo a la deuda

Mientras tanto, los gigantes tecnológicos aceleran sus inversiones. Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta y Oracle destinan conjuntamente a ese esfuerzo el 82% del efectivo generado por su actividad, frente al 40% de comienzos de 2024 —según los cálculos de M&G sobre los resultados de mitad de 2026—, y esa dinámica podría obligarles a recurrir más a las emisiones de bonos para sostener el desembolso.

Sin embargo, el mercado de deuda empresarial ofrece una compensación reducida por asumir riesgos adicionales. En los bonos estadounidenses con grado de inversión, la prima sobre la deuda pública representa alrededor del 14% de la rentabilidad total, la menor proporción desde 1998: niveles similares han precedido históricamente a resultados débiles o negativos frente a los bonos públicos, con rentabilidades particularmente altas en estos momentos.

El miedo llega a Europa

En Europa, la inquietud se concentra en Francia, donde su bono a diez años ofrece una rentabilidad 0,72 puntos porcentuales superior al español y 0,24 puntos por encima del italiano. El cambio refleja tanto la mejora de España e Italia como las dudas sobre las cuentas públicas y la situación política francesa.