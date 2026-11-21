Vacheron Constantin ha decidido actualizar dos de los modelos de su colección Fiftysix con una combinación de esferas degradadas y superficies pulidas y cepilladas que cambia su forma de recoger la luz y confiere un aire más contemporáneo a una familia de relojes inspirada en una pieza del año 1956.

Con el diseño de hace setenta años como punto de referencia, el reloj mantiene las asas que unen la caja con la correa, inspiradas en los brazos de la cruz de Malta que son el emblema de la casa suiza, pero introduce una renovación estética de la mano del gris y sus matices en versiones automática y de calendario completo.

Nuevos modelos de la familia Fiftysix de Vacheron Constatin

En ambas propuestas, dominadas por el acero y con 40 milímetros de diámetro, el fondo transparente de zafiro permite observar el mecanismo y la masa oscilante de oro de 22 quilates que interviene en la carga automática. Además, comparten una correa de piel de becerro nobuk en antracita, con pespuntes en crudo y cierre desplegable de acero, que refuerza el aire informal de la pieza.

Diferencias entre los dos modelos

A partir de ahí comienzan las diferencias. En la versión automática, un centro gris claro de acabado opalino contrasta con una zona exterior más oscura, decorada con un satinado radial que modifica los reflejos al mover la muñeca; mientras en el calendario completo se invierte la combinación de tonos y se añade una escala exterior para señalar la fecha mediante una aguja. Eso sí, los números, índices y agujas de horas y minutos de ambos modelos vuelven a coincidir al recurrir al oro blanco de 18 quilates con material luminiscente de emisión azul para facilitar la lectura en la oscuridad.

En la esfera surgen nuevos contrastes entre ambos modelos. El Fiftysix automático ofrece horas, minutos, segundero central y una ventanilla de fecha a las tres; mucha menos información que la que muestra la versión de calendario completo: dos ventanillas muestran el día de la semana y el mes, mientras una aguja señala la fecha y una abertura en la parte inferior reproduce las fases de la Luna con una precisión que alcanza 122 años sin correcciones.

Nuevos modelos de la familia Fiftysix de Vacheron Constatin

Y, mientras el primero compendia su mecanismo en 9,6 milímetros de grosor, los 308 componentes del segundo obligan a alcanzar los 11,6 milímetros. Además, el movimiento proporciona al automático unas 48 horas de reserva de marcha, mientras el calendario perpetuo ofrece 40 horas de autonomía.

Todo ello incide también en el precio: 14.400 euros para el automático y 33.900 euros para el calendario completo, que además incluye el Punzón de Ginebra, una certificación de procedencia, calidad artesanal y fiabilidad de los relojes mecánicos.