El otro día recibí un mensaje: “Este año no iremos a cenar en Nochebuena”. Era mi tío. No sentí rabia ni enfado, pero me quedé mirando a mi abuela, que estaba sentada frente a mí.

Siempre decimos que deberíamos vernos más, especialmente a aquellos familiares con los que coincidimos poco. Decimos que la Navidad no debería ser una excusa para reunirnos, pero ¿y si precisamente es esa excusa la que necesitamos? Unos días para compartir mesa, conversaciones, anécdotas y tiempo de calidad.

Sabemos que son días de comidas interminables, compromisos y celebraciones, pero quizás hemos dejado de valorar lo que realmente significan

A veces dejamos pasar estos encuentros pensando que ya habrá otra ocasión. Siempre creemos que tendremos otra Navidad, otra comida o cualquier otro momento para reunirnos. Pero el tiempo pasa y, a veces, acabamos reencontrándonos en un lugar donde nunca habríamos querido hacerlo.

Sabemos que son días de comidas interminables, compromisos y celebraciones, pero quizás hemos dejado de valorar lo que realmente significan. No se trata de que todas las familias tengan que reunirse ni de idealizar unas fiestas que no siempre son fáciles. Pero quienes tengamos la oportunidad de compartirlas, hagámoslo.

No esperemos a que falte alguien para echar de menos su voz, sus historias o su sitio en la mesa. Porque quizás algún día daríamos lo que fuera por volver a compartir una de esas cenas que hoy nos parecen una más.

Carla Buza Fernández

(Ourense)