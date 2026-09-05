Venecia pone a la venta uno de sus refugios más secretos

Una isla entera, una antigua fortaleza convertida en vivienda y Venecia dibujándose en el horizonte. Esta pieza, enmarcada por unos 5.700 metros cuadrados salpicados de árboles ornamentales y frutales, un pequeño canal hasta los embarcaderos privados, helipuerto y una fortificación del siglo XIX completamente restaurada y transformada en residencia, acaba de salir al mercado por 5,5 millones de euros.

A poco más de siete kilómetros de la ciudad, la isla de Crevan se protege de sus multitudes sin renunciar a sus encantos, aunque nació para algo muy distinto del relax y el disfrute. Comenzó a utilizarse con fines defensivos en 1806, durante la época napoleónica, y el dominio austríaco posterior no hizo sino reforzar esa línea: las instalaciones, en funcionamiento hasta después de la I Guerra Mundial, fueron ampliadas dentro del sistema defensivo de la laguna veneciana.

Vista de Venecia desde la isla de Crevan | James Edition

A esa utilidad estratégica le siguieron décadas de abandono, hasta que entre los años cincuenta y sesenta el gobierno italiano decidió vender a particulares varias fortificaciones y reductos militares. Ahí comienza la segunda vida de Crevan, con su transformación en residencia para una familia de Verona.

Crevan, isla en Venecia | James Edition

Sin embargo, el gran salto lo dio de la mano del empresario y editor televisivo Giorgio Panto, que destinó mil millones de liras —poco más de un millón de euros al cambio— para hacerse con una isla que convirtió en uno de sus refugios habituales. En los albores del nuevo milenio, el propietario de Antenna 3 Nord Est, entre otras cadenas, impulsó una importante remodelación que no solo afectó a la fortaleza: se reconstruyeron las defensas perimetrales, mejorando así la protección de la isla frente al agua, e incluso se restauró una embarcación tradicional fechada en 1898.

El edificio principal, según la ficha de Lionard Luxury Real Estate⁠, cuenta con unos 215 metros cuadrados que, respetando buena parte de su estructura original, se reparten entre cuatro habitaciones y tres baños. Pero su valor difícilmente puede reducirse a una cifra por metro cuadrado, pues la isla "ofrece el privilegio de retirarse del mundo sin abandonar nunca el atractivo universal de Venecia", en palabras del consejero delegado de Lionard, Dimitri Corti.