Isla privada a la venta en Bahamas por 13 millones de euros, con posibilidad de desarrollo turístico

La inmobiliaria James Edition, centrada en activos de lujo, tiene a la venta una impresionante isla privada de 142 hectáreas en las Bahamas por valor de 13 millones de euros. La isla cuenta con aprobación gubernamental para construir una pista de aterrizaje privada, un puerto deportivo y la puesta en marcha de un resort para uso comercial. De esta forma, puede ser una oportunidad interesante tanto para convertirla en residencia privada como para afrontar un desarrollo turístico.

Ubicada en la exquisita región de Abaco, Jwycesska forma parte de una cadena de islas de 193 kilómetros de largo con aguas tranquilas, brisas cálidas y paisajes espectaculares. Está considerada como uno de los mejores destinos del mundo para la navegación, el buceo, la pesca y la vela. Jwycesska se encuentra a tan solo 196 kilómetros de Palm Beach y a 42 kilómetros de Gran Bahama.

La isla tiene acceso al océano Atlántico al este, con sus aguas azul cobalto, y a las tranquilas y poco profundas aguas turquesas del banco de Gran Bahama al oeste. Con más de diez playas de arena blanca inmaculada que se extienden a lo largo de 8 kilómetros de costa exquisita, elevaciones de hasta 15 metros, un gran lago de agua dulce y abundante vida silvestre, Jwycesska es considerada como la joya de la corona de la región de Abaco.

Pista privada y puerto deportivo

La colaboración de los propietarios actuales con el gobierno de las Bahamas ha permitido obtener el permiso para construir una pista de aterrizaje y helipuerto privados de 1830 metros (la pista privada más larga del Caribe), así como un puerto deportivo de 12 hectáreas protegido de huracanes. Además, se ha obtenido la licencia del uso comercial de la propiedad para un complejo turístico, así como los beneficios de la ley de Fomento Hotelero, que permite importaciones libres de impuestos para la construcción y renovación de todos los edificios, instalaciones e incluso mobiliario, así como considerables ventajas fiscales, que incluye la exención de impuestos directos sobre las ganancias del complejo turístico durante 20 años.

La inmobiliaria destaca que Jwycesska representa una oportunidad de desarrollo ideal, permitiendo al comprador plasmar su propia visión en la isla, con la seguridad de que ya cuenta con las aprobaciones necesarias el desarrollo de las citadas infraestructuras. El comprador puede elegir entre crear un refugio privado de fácil acceso o un complejo turístico paradisíaco con múltiples hoteles, viviendas, clubes de playa y yates.