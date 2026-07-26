Vietnam impulsa un gran resort de golf en sus Tierras Altas

Vietnam quiere extender su creciente oferta de golf y turismo de alto nivel más allá de sus grandes destinos costeros. En la provincia interior de Gia Lai han comenzado ya las obras de un amplio complejo turístico, residencial y deportivo que aspira a convertir el entorno de Pleiku en un nuevo polo de atracción para viajeros nacionales e internacionales.

El proyecto, denominado FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort, se desarrollará sobre 517 hectáreas y movilizará cerca de 20 billones de dongs vietnamitas o, lo que es lo mismo, alrededor de 650 millones de euros.

Todo ello para —según la información ofrecida por la administración provincial que ha dado el visto bueno a este complejo— materializar la construcción de villas y otras áreas residenciales, que compartirán espacio con establecimientos comerciales, instalaciones educativas y deportivas, parques y distintos espacios de ocio.

No obstante, el elemento central de este nuevo desarrollo será un campo de golf de 36 hoyos y más de 171 hectáreas, diseñado para aprovechar el clima más fresco y el paisaje montañoso de las Tierras Altas Centrales.

FLC, la empresa que promueve este desarrollo, aspira a captar visitantes de alto poder adquisitivo procedentes de mercados asiáticos como Corea del Sur, Japón y China y, con este objetivo, pretende poner en funcionamiento el área de golf hacia finales de este mismo año. El resto del complejo se irá ejecutando progresivamente.