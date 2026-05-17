Una villa flotante de 52 metros de eslora abre el mercado para el lujo residencial acuático en el Golfo

La frontera entre el superyate y la vivienda de lujo se estrecha en el golfo Pérsico. La venta de Al Manara, una villa flotante de 52 metros de eslora, apunta a una nueva derivada del mercado ultraprime: residencias privadas sobre el agua que combinan diseño náutico y uso residencial.

Yate-villa en aguas del golfo Pérsico | Ocean World Group

En una región donde la costa y la arquitectura de alto nivel se dan la mano, convertidas en elementos centrales de la oferta de lujo, esta embarcación con más de 600 metros cuadrados de interior y más de 700 de espacios exteriores representa a la perfección el segmento más alto.

Al margen de la residencia privada de los propietarios, cuenta con seis cabinas dobles para doce invitados y otras cuatro independientes para la tripulación. Todas las cubiertas están conectadas a través un ascensor, de modo que se puede pasar de las zonas de ocio a la piscina o de las terrazas al jacuzzi con toda la comodidad.

Terraza de la villa flotante | Ocean World Group

A medio camino, por lo tanto, entre la villa costera, la marina privada y el yate residencial, Al Manara no se trata de un yate concebido para grandes travesías náuticas: ofrece una forma alternativa de capturar la demanda de vistas y proximidad al mar sin depender del desarrollo inmobiliario convencional.

Salones del yate villa | Ocean World Group

En todo caso, con los dos motores con los que viene equipado, alcanza una velocidad de crucero de nueve nudos.

Se trata de una nueva experiencia en una región que ha convertido el waterfront en una de sus principales propuestas de valor, con islas artificiales, grandes puertos y resorts costeros.

Compraventa

La operación ha sido intermediada por Ocean World Group, en representación del vendedor, y Royal Yachts, en nombre del comprador.