Una villa a diez minutos de la playa más célebre de Saint-Tropez sale a la venta por 15,5 millones

Apenas diez minutos a pie separan esta villa de Pampelonne, la extensa playa que convirtió la península de Saint-Tropez en uno de los destinos estivales más exclusivos de Europa, y acaba de salir al mercado por 15,5 millones de euros.

Propiedad de lujo en Saint Tropez | James Edition

Construida en 2023 dentro de una urbanización cerrada, la propiedad ocupa 510 metros cuadrados sobre una parcela ajardinada de casi 3.500. Su arquitectura se articula alrededor de grandes paredes de cristal que abren el salón y las principales estancias hacia las terrazas, la piscina y las vistas panorámicas de la costa; mientras en su interior la piedra natural, el roble, el mármol y los mosaicos suavizan las líneas rectas de la construcción.

La villa dispone de seis amplias suites, todas con baño privado, además de otras dos habitaciones destinadas al personal, y sus espacios comunes mantienen una conexión continua con el exterior que convierten el jardín y el horizonte mediterráneo en casi una prolongación de la casa.

Propiedad de lujo en Saint Tropez | James Edition

Sala de cine, gimnasio y una zona de bienestar con sauna y jacuzzi y una piscina infinita climatizada permiten disfrutar del ocio en todas sus vertientes, mientras el sistema de climatización reversible, el suelo radiante y la domótica confieren todas las comodidades a la vivienda.

Ubicación

La vivienda se encuentra en Ramatuelle, la zona residencial que rodea Pampelonne y que ofrece una alternativa más discreta al centro de Saint-Tropez.

En esta zona de la Riviera francesa, con escaso terreno disponible y normas urbanísticas que limitan las nuevas construcciones, viviendas contemporáneas como esta aparecen con poca frecuencia, y los precios que manejan las comercializadoras llegan a alcanzar los 25 millones de euros para villas de dimensiones similares.