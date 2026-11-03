Villas frente al mar, arquitectura contemporánea y servicios cinco estrellas: así es el nuevo lujo mediterráneo

Primeras branded residences de Fairmont en Europa, en la Costa del Sol

A pocos minutos de Sotogrande, entre el Mediterráneo y La Hacienda Links Golf Resort, y con Gibraltar como referencia icónica del paisaje, un total de 31 villas privadas, las primeras branded residences de Fairmont en Europa ofrecen una nueva manera de vivir la Costa del Sol.

A través de un modelo hassle-free ownership, creado para que los propietarios de las villas disfruten del estilo de vida de un hotel de cinco estrellas de la prestigiosa cadena Fairmont en la privacidad de su propia residencia, este nuevo desarrollo aparece como un oasis excepcional.

Primeras branded residences de Fairmont en Europa, en la Costa del Sol | Colliers

Cada una de las villas ha sido diseñada bajo una armónica integración arquitectónica que combina luz natural, vistas idílicas y materiales nobles para abrir espacios cálidos y sofisticados que transmiten un verdadero sentimiento de hogar, sello de dAAr Arquitectura y Studio i|b|u.

Los servicios exclusivos de spa y wellness trasladados a las villas convierten cada residencia en un refugio de calma y bienestar, y la oferta se completa con una experiencia gastronómica personalizada para todos los gustos, ritmos y preferencias: desde un desayuno servido en el jardín privado hasta una cena preparada en la propia villa por chefs especializados.

Además, esta experiencia VIP trasciende la propia residencia, pues los privilegios de los propietarios se extienden a destinos de todo el mundo a través del programa de beneficios de Accor.

El golf, estilo de vida mediterráneo

Estas branded residences se convierten en una extensión natural de La Hacienda Links Golf Resort, reconocido entre los mejores complejos de golf de lujo de Europa y situado en el top 100 mundial, con acceso privilegiado a sus campos Links y Heathland.

Campo de golf junto a las primeras branded residences de Fairmont en Europa, en la Costa del Sol | Colliers

El objetivo, por tanto, es incorporar el golf al día a día y disfrutarlo como parte de una vida mediterránea, sofisticada y activa.

A partir de 2,75 millones de euros

Las propiedades se encuentran ya a la venta con precios que parten en 2,75 millones de euros y se comercializan en exclusiva a través de Colliers.

Las villas privadas cuentan con superficies construidas que van desde los 336 metros cuadrados hasta los 1.149, se distribuyen en dos niveles y cuentan con jardín paisajístico, piscina privada y terrazas con espectaculares vistas al mar.

Primeras branded residences de Fairmont en Europa, en la Costa del Sol | Colliers

"Estamos asistiendo a una evolución del mapa del lujo en la Costa del Sol, donde a la consolidación de Marbella y el denominado Triángulo de Oro se suma el crecimiento de enclaves como Sotogrande y La Alcaidesa, que aportan una propuesta más vinculada a la privacidad, la naturaleza y la autenticidad del destino", destaca Ana Gavilanes, responsable de la oficina de Colliers en Marbella.