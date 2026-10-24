Un espectacular ático con vistas al Mediterráneo, a la venta en Marbella

En uno de los tramos más exclusivos del litoral mediterráneo, donde las grandes villas y los hoteles de lujo se suceden frente al mar, una propiedad singular acaba de incorporarse a la oferta inmobiliaria de alta gama: un ático dúplex en la Milla de Oro de Marbella situado en primera línea de playa que suma más de 190 metros cuadrados interiores a otros casi 290 de terraza.

Ático a la venta en Marbella | James Edition

Situado dentro de la urbanización Playa Esmeralda, el inmueble disfruta de acceso directo al litoral y de una ubicación próxima a dos de los grandes referentes del lujo marbellí, Puente Romano y Marbella Club. Desde sus terrazas, las vistas abarcan buena parte de la costa, las montañas que rodean la ciudad y, en los días más despejados, hasta el estrecho de Gibraltar y el litoral africano.

Ático a la venta en Marbella | James Edition

La vivienda distribuye sus 194 metros cuadrados de superficie construida en dos niveles, con tres dormitorios, todos ellos con baño privado, y un aseo adicional, además de un salón-comedor que se erige como el principal espacio de encuentro. Sus grandes ventanales están concebidos para permitir que la luz natural y el paisaje se integren en la propia decoración del inmueble.

Esa misma relación con el entorno se traslada a la cocina, equipada por la firma alemana Siematic con electrodomésticos Gaggenau, que ofrece vistas tanto al mar como a la montaña y una selección de materiales y acabados que proporciona una estética contemporánea.

Ático a la venta en Marbella | James Edition

La vivienda incorpora además domótica, calefacción por suelo radiante y climatización integrada, y cuenta con un garaje privado con capacidad para cinco vehículos y un trastero.

Solárium privado

Pero es en la planta superior donde el ático revela su espacio más singular. Un solárium privado de 173 metros cuadrados, que se suma a una terraza principal de otros 115, ofrece una perspectiva privilegiada sobre la costa marbellí. La cubierta incluye una pérgola bioclimática de 30 metros cuadrados, concebida para crear una zona de sombra y prolongar las posibilidades de uso del exterior.

Ático a la venta en Marbella | James Edition

Por su parte, la urbanización cuenta con jardines tropicales, piscina comunitaria y seguridad permanente; una combinación que permite disfrutar de las ventajas de una vivienda junto al Mediterráneo sin renunciar a las comodidades.

Comercializado por Best House Marbella, a través de la plataforma internacional James Edition, el ático sale al mercado por 9,8 millones de euros.