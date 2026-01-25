La Visa Dorada de Emiratos concede ventajas a los inversores que se instalen en la zona

En los últimos años Emiratos Árabes Unidos se han convertido en uno de los destinos favoritos por inversores y emprendedores para hacer negocios, lo que ha llevado a las autoridades a establecer un programa de residencia por inversión para extranjeros. A través de la llamada Visa Dorada los solicitantes pueden obtener acceso a infraestructuras privilegiadas, un régimen fiscal favorable y un estilo de vida seguro y atractivo para sus familias.

Hay diferentes formas de acceder a los beneficios de este tipo de visados. Por ejemplo, los inversores inmobiliarios pueden optar, según su edad, Ea una visa de residencia renovable de 5 o 10 años mediante la adquisición de uno de los siguientes bienes: una propiedad con un valor mínimo de 280.000 dólares para inversores mayores de 55 años (visa de 5 años) o una propiedad con un valor mínimo de 550.000 dólares para inversores de cualquier edad (visa de 10 años).

Los beneficios obtenidos al obtener la Visa Dorada incluyen el derecho a vivir, trabajar y estudiar en cualquiera de los siete emiratos y el acceso a un régimen fiscal favorable. Además, la ubicación estratégica de los EAU sirve como puerta de entrada a África, Oriente Medio, Asia y Europa, ofreciendo servicios de alta calidad y un excelente nivel de vida.

Requisitos

Las solicitudes de residencia en los EAU deben incluir los formularios de solicitud completos y deben ir acompañadas de las tasas y la documentación justificativa correspondientes. Las visas Golden Residence tienen una validez de 5 o 10 años y pueden renovarse posteriormente. Residir fuera de los EAU no anula la visa pero las inversiones deben mantenerse durante al menos tres años.

Una vez cumplidos los requisitos, a la espera de la aprobación inicial de la solicitud, el solicitante seleccionado recibe una visa de entradas múltiples de seis meses y viaja a los EAU para solicitar un documento de identidad y someterse a un examen médico. Posteriormente, se concede la aprobación completa y el cliente recibe la visa de residencia.