Impulsan un nuevo plan residencial para el distrito de Diseño de Dubái

Meraas, miembro de Dubai Holding Real Estate, ha presentado un plan residencial ampliado para el Dubai Design District (d3), de modo que prevé transformar el distrito en uno de los barrios costeros más creativos de Dubái.

En concreto, este plan abarca casi 1,7 millones de metros cuadrados de terreno y combina experiencias residenciales, culturales, comerciales y hoteleras. Se presenta, pues, en consonancia con la ambición de Dubái de consolidarse como centro global de diseño, innovación y cultura.

Conectando todo el distrito a través de un paseo peatonal, se establecerán cinco áreas diferenciadas. La primera, con residencias contemporáneas y hoteles boutique, se desplegará a lo largo del canal; mientras una segunda aunará oferta residencial con tiendas y restaurantes de alta gama y la tercera se convertirá en el corazón cultural de la comunidad, con salas de espectáculos y residencias de media altura.

Dubái Design District

La cuarta zona ofrecerá un entorno residencial centrado en el bienestar, definido por parques, instalaciones deportivas y un paisaje inspirado en los manglares; al tiempo que la última área consistirá en un centro para la creatividad, con galerías, estudios y espacios tipo loft diseñados para fomentar la colaboración, la creatividad y la producción artística.

Este distrito se encuentra ubicado entre el centro de Dubái y el Creek, y su nuevo diseño responde a la creciente demanda de viviendas.