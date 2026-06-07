Vivir en un palacio frente al mar tiene precio: el lujo sale a la venta en País Vasco

En Neguri, uno de los enclaves residenciales más reconocibles de Getxo, ha salido al mercado una vivienda singular dentro del palacio Eguzki Alde, un edificio de 1918 presentado como uno de los ejemplos más representativos del estilo neomontañés en la zona.

La propiedad se comercializa por 4,75 millones de euros y combina dos atributos poco habituales en el mercado español de alto nivel: una dirección con peso histórico y una posición frente al mar, con vistas hacia la playa, la marina de Getxo y la bahía de El Abra.

Castillo en Getxo | James Edition

El atractivo no está solo en la vivienda, sino en lo que representa el edificio. Neguri nació al calor de la riqueza industrial y comercial de Bilbao, cuando la siderurgia, los astilleros, el puerto y el comercio internacional consolidaron una burguesía capaz de levantar grandes residencias junto a la ría. La ficha de venta recuerda ese contexto: el desarrollo económico del siglo XX en el norte de España favoreció la creación de un barrio residencial inspirado en las ciudades jardín inglesas.

Castillo en Getxo | James Edition

La vivienda en venta ocupa la tercera y la cuarta planta, con lo que suma una superficie construida de 523 metros cuadrados, más una torre superior de 15 metros cuadrados. Seis dormitorios dobles, siete baños, varios salones, cocina-comedor, zona de lavandería y espacios con grandes ventanales hacia el mar completan la oferta.

Castillo en Getxo | James Edition

El edificio, reconstruido y actualizado, cuenta además con una parcela de unos 2.000 metros cuadrados, jardines, piscina, garaje subterráneo y trastero.