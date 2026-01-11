Prosigue la liberación de presos políticos en Venezuela

La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, ha confirmado la excarcelación de otras cinco personas, de modo que son 17 los liberados por el gobierno de Venezuela en los últimos días.

El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, ha informado que los excarcelados este sábado son Diógenes Omar Angulo, Luis Fernando Junior Sánchez, Yanny Esther González —presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería en el estado de Barinas—, Luis Aquiles Rojas y Federico Tomás Ayala Zawiska, que se suman a las otras personas liberadas este sábado.

Este viernes, la mencionada ONG anunció la puesta en libertad de nueve encarcelados, entre ellos cinco españoles, quienes ya se encuentran en territorio español.

Agradecimiento a EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplaudido que las autoridades de Venezuela hayan comenzado la liberación de presos políticos y ha instado a los liberados a no olvidar lo "afortunados" que han sido por su intervención en el país caribeño.

"Venezuela ha iniciado el proceso, a lo grande, de liberación de sus presos políticos. ¡Gracias! Espero que esos presos recuerden lo afortunados que han sido de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que debía hacerse. ¡Espero que nunca lo olviden! Si lo hacen, no será bueno para ellos", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca en su red social.

"Ni el 1%"

Quien no ha secundado que la liberación se esté haciendo "a lo grande", como ha defendido Trump, es el opositor Edmundo González Urrutia. De hecho, ha denunciado que no han sido liberados "ni el 1%" de los presos políticos encarcelados en las prisiones de Venezuela.

Foro Penal estima que ahora mismo hay unos 803 presos en esta condición en las cárceles del país, entre ellos 86 extranjeros (17 con doble nacionalidad hispanovenezolana).