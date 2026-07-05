PuntoGal firma un acuerdo con Axuntar para impulsar la promoción del gallego asturiano con promoción y presencia digital

PuntoGal y la asociación cultural Axuntar han firmado un convenio de colaboración destinado a fortalecer la promoción, normalización y difusión del gallego de Asturias, la variedad lingüística hablada en la comarca del Eo-Navia, reforzando su presencia social y también en el ámbito digital.

El acuerdo contempla varias líneas de actuación, entre ellas el patrocinio por parte de PuntoGal de los Premios Folgueira 2026, unos galardones organizados anualmente por Axuntar que reconocen el trabajo de personas, entidades y proyectos comprometidos con la dignificación y defensa del gallego de Asturias.

Además, PuntoGal colaborará en la reedición de las normas ortográficas del gallego de Asturias publicadas en 1990 por la Mesa para la Defensa del Gallego de Asturias y de la Cultura de la Comarca (MDGA), un documento considerado una referencia fundamental para el estudio y difusión de esta variedad lingüística.

Esta nueva edición servirá como base para futuros cursos y actividades formativas impulsadas por Axuntar, orientadas a facilitar el conocimiento de la historia, la normativa, el léxico y la gramática del gallego propio del territorio del Eo-Navia.

Un dominio .gal para reforzar la identidad digital

Como parte del convenio, PuntoGal facilitará a Axuntar un dominio .gal para su sitio web principal, con el objetivo de consolidar su identidad digital como entidad vinculada a la comunidad lingüística gallega.

El presidente de PuntoGal, Manuel González, destacó que el dominio “pretende servir de nexo de unión y pertenencia a una comunidad lingüística para todas las personas y entidades que se expresen en lengua gallega en cualquier parte del mundo”, incluidos los territorios de habla gallega de Asturias, Castilla y León, Extremadura y América.

González subrayó que la colaboración con Axuntar responde al compromiso de PuntoGal con la promoción de la lengua y la cultura gallegas en todos sus territorios: “El gallego de Asturias forma parte de un patrimonio lingüístico común que es necesario preservar y promover”.

Reconocimiento al trabajo por el gallego del Eo-Navia

Por su parte, la presidenta de Axuntar, Natalia Jardón, agradeció el apoyo de PuntoGal y destacó que la colaboración permitirá avanzar en la elaboración de materiales para docentes y personas interesadas en una formación rigurosa sobre esta variedad lingüística.

Jardón explicó que una de las primeras acciones será poner a disposición del público una nueva edición de las normas ortográficas publicadas en 1990 por profesores y lingüistas de Asturias y Galicia, con el objetivo de facilitar herramientas para la enseñanza y transmisión de la lengua.

“Esta colaboración ayudará a visibilizar y dignificar nuestra tierra gallegohablante en Asturias”, señaló la responsable de Axuntar, que destacó la importancia de establecer redes de cooperación más allá de las fronteras administrativas.

“El gallego es una lengua que trasciende fronteras”

El director general de PuntoGal, Darío Janeiro, destacó que el convenio supone un paso más en el apoyo al gallego como patrimonio común.

“El gallego es una lengua que trasciende las fronteras administrativas, y el gallego de Asturias forma parte de un patrimonio lingüístico común que es necesario preservar y promover”, afirmó.

Según Janeiro, el acuerdo permitirá contribuir a la visibilidad social del gallego de Asturias y a su presencia en la red, convirtiendo el dominio .gal “en una herramienta al servicio de toda la comunidad lingüística gallega”.

Una alianza para garantizar el futuro de la lengua

Axuntar lleva años desarrollando iniciativas de conservación, promoción y normalización del gallego propio del Eo-Navia mediante actividades culturales, formativas y divulgativas.

PuntoGal, entidad gestora del dominio gallego desde 2014, cuenta actualmente con alrededor de 7.700 dominios registrados y mantiene una línea de apoyo a proyectos relacionados con la lengua, la cultura y la tecnología gallegas.