Putin elogia "la valentía y el heroísmo" de Irán frente a Estados Unidos

Con el compromiso de contribuir en "todo lo posible" para que la paz llegue a Irán y, con su nuevo líder supremo, el país "supere este difícil período", Putin ha dado la bienvenida en San Petersburgo a su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi. En su recepción oficial, ha elogiado "la valentía y el heroísmo" con que la república islámica "lucha por su independencia y soberanía" frente a Israel y Estados Unidos tan solo un día antes de que se cumplan dos meses desde el inicio de los ataques.

En ese acto, Putin sacó a colación a Mojtaba Jamenei, el hijo del anterior ayatolá asesinado durante los primeros bombardeos y que prácticamente no ha sido visto en público desde su elección, para desmentir con su discurso las publicaciones —de las que también Trump se hizo eco— sobre que ya no se encuentra con vida. Así, aprovechó para desvelar que recibió un mensaje suyo la semana pasada y para responderle que también Moscú aspira a seguir profundizando las "relaciones estratégicas" de ambos países. "Transmita mi agradecimiento al líder supremo por este mensaje, así como mis mejores deseos de buena salud y bienestar", ha hecho saber a Araqchi.

Dicho esto, y con el objetivo de la paz para Irán en mente, ha asegurado que hará "todo lo posible" por lograrlo y por satisfacer "los intereses de todos los pueblos de la región".

Por su parte, Araqchi ha reivindicado "el verdadero poderío" de Irán, como ha quedado claro en su respuesta militar frente a los ataques de Israel y Estados Unidos.

"Ha quedado claro que la república islámica de Irán es un sistema estable, fuerte y poderoso", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que la guerra ha demostrado que Teherán cuenta "con grandes amigos y aliados como Rusia". "Les agradecemos su postura y apoyo", ha afirmado.