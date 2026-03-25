Trump valora a los nuevos líderes de Irán: "Son muy diferentes a los anteriores"

"Realmente estamos ante un cambio de régimen, porque los líderes son muy diferentes a los que teníamos al principio, que fueron los que crearon todos los problemas". Así se ha referido Trump a las nuevas autoridades de Irán, encabezadas ahora por uno de los hijos del líder supremo asesinado durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel, a las que ha agradecido "un regalo muy grande" que le han hecho llegar.

Si bien no ha querido desvelar, en declaraciones a los medios en el Despacho Oval, de qué se trata, el mandatario norteamericano sí ha indicado que tiene "un valor incalculable" y que guarda relación con el petróleo y el gas o, más concretamente, con el "flujo" de estos suministros por el estrecho de Ormuz.

De paso, ha abordado las negociaciones que su administración mantiene con los dirigentes de la república islámica, desmentidas desde Teherán, para asegurar que existe un importante consenso que podría poner punto final a la guerra. De hecho, ya ha señalado que existe un acuerdo sobre que "nunca tendrán armas nucleares". "Han dado su consentimiento", ha asegurado, mientras en Irán siguen negando cualquier diálogo con Washington y atribuyen las palabras del inquilino de la Casa Blanca a un intento de manipular el precio del petróleo —que ha comenzado hoy un poco por debajo de los cien dólares—.

De hecho, uno de los principales mandos del ejército de Irán ha vuelto a asegurar que su país no llegará a un acuerdo con Estados Unidos "ni ahora ni nunca", al tiempo que ha remarcado que "no se volverán a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores" a este conflicto bélico, iniciado el pasado 28 de febrero. "Nada volverá a ser como antes", recoge la agencia de noticias iraní Fars, a menos que Washington erradique definitivamente la idea de atacar Irán.

Entre tanto, el Pentágono está barajando enviar al golfo Pérsico unos 3.000 soldados de uno de sus cuerpos de élite para apoyar las operaciones militares en Irán, a falta de diez días para que se cumpla el cronograma de actuaciones planteado por Trump. Y es que, según el plan original, la denominada Operación Furia Épica estaba calculada para un horizonte "de cuatro a cinco semanas", aunque el mandatario ya aseguró que va "adelantada".