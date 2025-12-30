Putin felicita el año nuevo a Trump, Xi, Maduro, Kim, Orbán y otros diez líderes

El Kremlin ha informado hoy de que el presidente Putin únicamente ha deseado un próspero año nuevo a 15 líderes mundiales, entre los cuales destacan los referentes de Estados Unidos, China —que no celebra esta festividad en enero—, Venezuela y Corea del Norte.

En detalle, en el continente americano también se ha comunicado con los presidentes de Cuba, Brasil y Nicaragua; mientras que en Asia también ha contactado con la presidenta y el primer ministro de India y los mandatarios de Turquía e Indonesia.

Los dirigentes de Sudáfrica y Etiopía han sido los elegidos dentro del continente africano; como en Europa lo fueron los responsables de Bielorrusia, Hungría, Serbia y Eslovaquia, además del papa León XIV.