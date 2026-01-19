Putin medita aceptar la oferta de Trump para sumarse a la junta de paz para Gaza

El Kremlin acaba de desvelar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha extendido una invitación oficial a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, para que forme parte de la Junta de Paz para la Franja de Gaza.

Por ahora, el mandatario ruso no ha decidido si acepta la oferta, tal y como ha señalado su portavoz, Dimitri Peskov, sino que se encuentra a la espera de mantener "contactos" con Estados Unidos para "aclarar todos los detalles".

Esta propuesta se habría materializado a pesar de que Rusia se encuentra bajo sanciones occidentales por la invasión de Ucrania y en un escenario de conversaciones para impulsar un acuerdo que ponga fin a dicho conflicto.

Situación de Gaza

La aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para lograr la paz en Gaza arrancó en octubre tras un acuerdo entre Israel y Hamás y llevó aparejado un alto el fuego. La semana pasada, el propio Trump anunció el inicio de la segunda etapa.

Precisamente en ese contexto se han ido conociendo los nombres que formarán parte de la junta de paz. El ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el enviado especial de Trump, Steve Witkoff; el yerno del neoyorquino, Jared Kushner; y Robert Gabriel, asesor adjunto de Seguridad Nacional de EE.UU. forman parte de una nómina a la que también se suman el multimillonario estadounidense Marc Rowan, consejero delegado de Apollo Global Management, y el empresario indio-estadounidense Ajay Banga.

Posteriormente, Trump invitó a sus homólogos turco, egipcio y argentino, Recep Tayyip Erdogan, Abdelfatá al Sisi y Javier Milei, respectivamente; así como al primer ministro canadiense, Mark Carney, y al presidente de Paraguay, Santiago Peña. Ya el domingo han recibido también invitación el rey Abdalá II de Jordania; el presidente de Hungría, Viktor Orbán, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Esta junta de paz ejercerá como un organismo de supervisión. Encabezada por Trump, estará integrada por jefes de Estado y de gobierno del mundo. Si bien su objetivo inicial es abordar el conflicto en Gaza, posteriormente se expandiría para tratar otros conflictos a nivel mundial.