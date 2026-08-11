El eclipse al 99,99% no logrará que el día se convierta en noche

Este miércoles, Ourense y el resto de Galicia mirarán al cielo para presenciar un fenómeno astronómico histórico. Aunque el eclipse será total en varias zonas, gran parte de la provincia lo vivirá de forma parcial, lo que deja diferencias interesantes y curiosas sobre la provincia, que estará dividida por la totalidad y parcialidad del eclipse.

¿Por qué ocurre este fenómeno?

Es el resultado de una gran casualidad cósmica. La Luna logra ocultar la estrella porque, aunque es 400 veces más pequeña, también se encuentra unas 400 veces más cerca. Ocurren cada decenas -o incluso centenares de años-, en una zona en concreto como Ourense. Cada año se producen entre dos y cinco eclipses solares en algún rincón de nuestro planeta. Sin embargo, la inmensa mayoría de ellos son parciales o anulares, existiendo uno en el mundo cada 18 meses. Según los cálculos astronómicos, un eclipse solar total es visible desde unas coordenadas exactas de la Tierra, en promedio, solo una vez cada 375 años. El último que llegó a la provincia fue en el año 1912.

¿Se hará de noche en la ciudad?

No. En la capital el eclipse alcanzará una parcialidad del 99,89%. Aunque pueda parecer un porcentaje casi total, esa minúscula fracción de luz solar restante impedirá que el ambiente se oscurezca por completo. Seguirá siendo de día.

¿Por qué con un porcentaje tan alto no hay un oscurecimiento masivo?

A simple vista, la diferencia entre un 99,99% y un 100% de ocultación solar puede parecer insignificante, pero el cambio ambiental es brutal. Hay que tener en cuenta que el sol es una fuente de luz extraordinariamente potente, incluso cuando solo queda un 0,01% de su superficie expuesta, esa minúscula fracción de estrella sigue emitiendo una cantidad de luz inmensa. Es como una persiana casi cerrada por completo, aunque esté cerrada al 99%, la luz que logra colarse por sus finísimas rendijas es más que suficiente para iluminar la estancia y permitir ver todo lo que hay dentro.

¿Cómo es la experiencia de vivir el fenómeno en zonas de absoluta totalidad?

La experiencia cambia por completo en los concellos situados dentro de la franja de totalidad (conocida como umbra). Durante la fase parcial, la vista se adapta lentamente a la disminución de la luz, pero en el último minuto todo se acelera. La luz cae de manera vertiginosa, demasiado rápido para que los ojos se acostumbren. Será una auténtica “noche súbita”, como si alguien hubiera accionado un interruptor para apagar el sol.

¿Qué rarezas o elementos invisibles normalmente se podrán ver durante el lapso de totalidad?

Al desaparecer la luz diurna, el sol mostrará aspectos inéditos. Justo antes de la totalidad, aparecerán las “perlas de Baily”, pequeños puntos de luz creados cuando los últimos rayos solares atraviesan los valles de las montañas de la luna. Después surgirá la corona solar (la atmósfera exterior de la estrella), visible como un halo blanquecino. Además, en el cielo aparecerán objetos normalmente escondidos, como el planeta Venus o, con un poco de suerte al coincidir las fechas, algún meteoro de las Perseidas. Debido a esta experiencia, se presenta vital elegir un punto donde la totalidad sea lo más extensa posible, como Rubiá en Ourense (donde se alcanza hasta 1 minuto y 17 segundos), frente a otros lugares de pocos segundos, donde apenas da tiempo a observar todo lo que muestra un eclipse.

¿Cómo reacciona la naturaleza ante este apagón?

A medida que la luna oculta al sol, la energía que llega a la superficie disminuye y la temperatura comienza a descender rápidamente, lo que también puede provocar cambios en el viento. La fauna se “volverá loca”, lo que se apreciará especialmente a través de las aves. Algunas especies dejarán de cantar o buscarán refugio al interpretar que ha llegado la noche, mientras que insectos y otras especies de hábitos nocturnos comienzan a activarse. El paisaje sonoro de la naturaleza cambiará drásticamente durante esos segundos.

¿Cuál es la mejor zona de la provincia para disfrutar del evento?

La esquina nororiental es la zona idónea para vivirlo, al superarse el minuto y diez segundos de oscuridad total, con un máximo de 1 minuto y 17 segundos en la Serra da Enciña da Lastra (Rubiá). Además, el entorno natural de esta parte de la provincia le da un atractivo extra para poder observar todavía mejor el impacto del fenómeno en el entorno. Pena Trevinca, donde también se superará el minuto tiene además un observatorio excepcional para la Perseidas que pueden proseguir al eclipse, dejando una experiencia redonda.