El eclipse de sol solo será total en la mitad nororiental de Ourense

El territorio de la provincia se verá dividido entre el día y la noche durante unos instantes en torno a las 20,30 horas de este miércoles, cuando el eclipse alcance su totalidad en más de una veintena de concellos, pero se mantenga parcial (siempre superando el 99%, pero sin ser suficiente como para oscurecer drásticamente el ambiente) en una gran parte de Ourense.

Desde la ciudad, este fenómeno atmosférico histórico no es visible en su totalidad, alcanzando una parcialidad del 99,89%, pero tiene los puntos de observación del eclipse total a tan solo treinta minutos de camino en coche, principalmente en zonas del sur de la provincia de Lugo, como A Barrela (Carballedo), con una duración de 4 segundos, Sober (22 segundos) o, especialmente Pantón, todavía más cercano, con zonas a menos de media hora y con una duración de observación superior a treinta segundos.

En la propia provincia de Ourense también hay zonas con un tiempo de visualización razonable y a menos de una hora, siendo concellos partidos por la línea divisoria de la totalidad y la parcialidad del eclipse los más cercanos. Los puntos más cercanos se encuentran en el concello de A Teixeira, como Valilongo, donde a poco más de 40 minutos se pueden observar siete segundos de totalidad. Ya en O Castro de Caldelas (50 minutos), el tiempo asciende a 25 segundos.

Todavía más cerca de la ciudad, a poco más de media hora, se encuentra la parroquia de San Cristovo do Souto (A Peroxa), muy adentrada geográficamente en la provincia lucense y que llega a tener zonas donde el eclipse alcanza la totalidad. En cambio, esta plenitud será prácticamente imperceptible, con una duración de apenas unas décimas de segundo al estar al límite de la división. Se darán casos como el de la aldea de Moreda, en la cual este fenómeno en la parte este no será visible y en la oeste sí.

Este efecto, con partes solamente parciales y otras totales, se repetirá en hasta diez concellos de la provincia: A Peroxa, Parada de Sil, A Teixeira, Montederramo, O Castro de Caldelas, Chandrexa de Queixa, Manzaneda, Vilariño de Conso, A Mezquita y Viana do Bolo. En este último, también se da el caso en la aldea de Pradocabalos de que en el centro de la aldea se alcanza un 99,99% de parcialidad (por lo que no se oscurecerá por completo), mientras que subiendo hasta el Alto das Viñas, se hará de noche con un eclipse total de cuatro segundos.

En otros once habrá eclipse total en todo su territorio, siendo en la mayoría de sus zonas todavía más prolongado, al estar más alejados de la parcialidad. Se tratan de San Xoán de Río, A Pobra de Trives, Larouco, A Rúa, Petín, Vilamartín de Valdeorras, O Barco de Valdeorras, Carballeda de Valdeorras, A Veiga, O Bolo y Rubiá, con tiempos que superan el minuto de total oscuridad.

Duración media Rubiá: 1 minuto 8 segundos (hasta 1 minuto y 17 segundos en la serra da Enciña da Lastra)

Carballeda de Valdeorras: 1 minuto y 7 segundos (hasta 1 minuto y 14 segundos en los puntos más nororientales)

O Barco de Valdeorras: 1 minuto y 3 segundos

Vilamartín de Valdeorras: 59 segundos

A Rúa: 54 segundos

Petín: 51 segundos

O Bolo: 45 segundos

A Veiga: 42 segundos

San Xoán de Río: 38 segundos

A Pobra de Trives: 37 segundos

Manzaneda: 31 segundos

Rubiá, en cabeza

Dentro de los concellos que disfrutarán completamente del eclipse total, los que lo harán durante más tiempo serán los ubicados en la esquina más nororiental de la provincia. Zonas de Vilamartín de Valdeorras, O Barco de Valdeorras, Carballeda de Valdeorras y Rubiá, superan el minuto y diez segundos, con zonas de gran atractivo como la Fonte da Cova en Casaio (Carballeda de Valdeorras), donde se puede observar una totalidad de 1 minuto y 11 segundos desde una altitud de 1.850 metros. Se trata de un puerto de montaña, que llegó a albergar una pequeña estación de esquí en los años 70 y que alberga un refugio de montaña de la Federación galega de Montañismo.

La palma se la lleva Rubiá, con un tiempo de hasta 1 minuto y 17 segundos en la serra da Enciña da Lastra. Todavía se coloca lejos del máximo de Galicia, en Ribadeo y Burela, que alcanzan cerca de 1 minuto y 50 segundos, pero con la condición de un cielo totalmente encapotado, según el pronóstico meteorológico, a diferencia del cielo despejado que se prevé en Rubiá.