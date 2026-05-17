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El escrutinio de las andaluzas se retrasará casi una hora por problemas en la constitución de tres colegios

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Comparencia del consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía
Comparencia del consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía

La Junta Electoral de Andalucía no permitirá difundir datos del escrutinio hasta las 20,43 horas, cuando cerrará la última mesa, aunque sí podrán empezar a publicarse los sondeos a partir de las 20,00 horas.

De ello ha informado el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha explicado que el criterio de la autoridad electoral es que mientras haya un colegio electoral abierto no se pueden difundir resultados.

En todo caso, ha puntualizado que sí se permite realizar sondeos por parte de las empresas encargadas y que los medios de comunicación los difundan.

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