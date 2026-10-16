Castilla y León aumenta un 16,2 % el presupuesto para la emigración en 2027, hasta los 2,17 millones de euros

La Junta de Castilla y León prevé destinar 2,17 millones de euros a políticas relacionadas con la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior en el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2027. La cifra supone un incremento del 16,2 % respecto a los últimos presupuestos aprobados.

La partida más importante corresponde a las ayudas en materia de emigración, dotadas con 1.681.000 euros. A esta cantidad se suman 376.000 euros para actuaciones socioculturales de las casas regionales en el exterior, 42.000 euros para la mejora de sus sedes y equipamientos y 74.000 euros destinados a recuperar la memoria de la emigración.

En conjunto, las cuatro partidas identificadas alcanzan los 2.173.000 euros, una cifra que sitúa las políticas de atención a la ciudadanía en el exterior entre las actuaciones contempladas en el área de Presidencia.

Las ayudas a emigrantes concentran la mayor parte del presupuesto

Los 1,68 millones de euros previstos para ayudas en materia de emigración constituyen el principal componente del desglose, con cerca del 77,4 % del total de las partidas identificadas.

Por su parte, los 376.000 euros destinados a actividades socioculturales buscan respaldar la actividad de las casas regionales y las comunidades castellanas y leonesas establecidas fuera de la Comunidad. Estas entidades desempeñan un papel relevante en la conservación de los vínculos con el territorio de origen y en la difusión de su cultura y tradiciones.

El proyecto incorpora, además, 42.000 euros para mejorar sedes y equipamientos, así como 74.000 euros para iniciativas relacionadas con la memoria de la emigración, orientadas a preservar y divulgar las experiencias de quienes abandonaron Castilla y León.

El aumento previsto eleva la dotación para la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior hasta los 2,17 millones de euros. No obstante, las cantidades corresponden al proyecto presupuestario de 2027 y deben interpretarse como previsiones, pendientes de la tramitación y aprobación definitiva de las cuentas autonómicas.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, presentaron el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 que asciende a 16.471,94 millones de euros, lo que representa un incremento del 13,11 % en comparación con el ejercicio presupuestario de 2024.