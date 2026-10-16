Castilla y León aumenta un 16,2 % el presupuesto para la emigración en 2027, hasta los 2,17 millones de euros
PRESUPUESTOS 2027
El proyecto presupuestario incrementa las partidas destinadas a la ciudadanía en el exterior, con 1,68 millones para ayudas en materia de emigración y fondos para las casas regionales, sus equipamientos y la recuperación de la memoria migratoria
La Junta de Castilla y León prevé destinar 2,17 millones de euros a políticas relacionadas con la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior en el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2027. La cifra supone un incremento del 16,2 % respecto a los últimos presupuestos aprobados.
La partida más importante corresponde a las ayudas en materia de emigración, dotadas con 1.681.000 euros. A esta cantidad se suman 376.000 euros para actuaciones socioculturales de las casas regionales en el exterior, 42.000 euros para la mejora de sus sedes y equipamientos y 74.000 euros destinados a recuperar la memoria de la emigración.
En conjunto, las cuatro partidas identificadas alcanzan los 2.173.000 euros, una cifra que sitúa las políticas de atención a la ciudadanía en el exterior entre las actuaciones contempladas en el área de Presidencia.
Las ayudas a emigrantes concentran la mayor parte del presupuesto
Los 1,68 millones de euros previstos para ayudas en materia de emigración constituyen el principal componente del desglose, con cerca del 77,4 % del total de las partidas identificadas.
Por su parte, los 376.000 euros destinados a actividades socioculturales buscan respaldar la actividad de las casas regionales y las comunidades castellanas y leonesas establecidas fuera de la Comunidad. Estas entidades desempeñan un papel relevante en la conservación de los vínculos con el territorio de origen y en la difusión de su cultura y tradiciones.
El proyecto incorpora, además, 42.000 euros para mejorar sedes y equipamientos, así como 74.000 euros para iniciativas relacionadas con la memoria de la emigración, orientadas a preservar y divulgar las experiencias de quienes abandonaron Castilla y León.
El aumento previsto eleva la dotación para la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior hasta los 2,17 millones de euros. No obstante, las cantidades corresponden al proyecto presupuestario de 2027 y deben interpretarse como previsiones, pendientes de la tramitación y aprobación definitiva de las cuentas autonómicas.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, presentaron el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 que asciende a 16.471,94 millones de euros, lo que representa un incremento del 13,11 % en comparación con el ejercicio presupuestario de 2024.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
VISITA INSTITUCIONAL
La Nacional de Nueva York, el centro español más antiguo de Estados Unidos
Lo último
LA PUNTILLA
Equidistancia
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 16 de octubre
¡Manda huevos! (y otras cosas)