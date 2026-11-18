La Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (FEAER) ha hecho públicas tres reivindicaciones fundamentales dirigidas a las fuerzas políticas ante la próxima convocatoria de elecciones generales. La organización reclama que los problemas y necesidades de las personas emigrantes retornadas ocupen un lugar en el debate político y se traduzcan en medidas legislativas, administrativas y presupuestarias durante la próxima legislatura.

La Federación recuerda que miles de españoles tuvieron que abandonar su país para buscar oportunidades laborales y un futuro mejor en el extranjero y que, después de regresar, siguen encontrándose con dificultades para ejercer plenamente los derechos adquiridos durante sus años de trabajo fuera de España.

Se trata, según señala la FEAER, de cuestiones que necesitan respuestas concretas y que afectan directamente a la economía, la protección social y la calidad de vida de quienes han desarrollado parte de su trayectoria personal y profesional en otros países.

Las tres principales reivindicaciones se centran en la fiscalidad de las pensiones procedentes de Alemania, el reconocimiento de la discapacidad y las incapacidades reconocidas en otros Estados de la Unión Europea y la financiación de las asociaciones que prestan asesoramiento y acompañamiento a las personas retornadas.

Problemas fiscales para los pensionistas retornados de Alemania

La primera de las demandas aborda la situación de numerosos pensionistas españoles que, después de trabajar en Alemania, regresan a España y se encuentran con dificultades fiscales y administrativas relacionadas con sus pensiones.

La FEAER denuncia que algunas personas sufren situaciones de doble imposición, problemas para recuperar cantidades tributadas en ambos países y una carga burocrática que consideran desproporcionada.

Uno de los principales obstáculos se encuentra en el mecanismo de deducción por doble imposición internacional contemplado en el artículo 80 de la Ley del IRPF. Según la Federación, este sistema no permite en determinados casos compensar íntegramente los impuestos satisfechos en Alemania.

A esta situación se suma otro problema especialmente perjudicial para los afectados: las reclamaciones tributarias retroactivas de la Administración alemana cuando ya han transcurrido en España los plazos de prescripción para solicitar determinadas devoluciones.

La organización advierte también de las diferencias entre los mínimos exentos de ambos países y de los desfases en los calendarios de notificación tributaria, que pueden obligar a presentar nuevas declaraciones y exponer a los pensionistas a recargos y sanciones.

Ante este escenario, la FEAER reclama una reforma del artículo 80 de la Ley del IRPF para garantizar la devolución o compensación íntegra de los impuestos pagados en el extranjero.

También propone revisar el Convenio de Doble Imposición entre España y Alemania, mediante un protocolo adicional o una modificación del acuerdo, con especial protección para las pensiones bajas y medias. Entre sus propuestas figura evitar la aplicación del impuesto en origen del 5 % a estos tramos o garantizar que tributen exclusivamente en España.

Otra de las medidas planteadas es establecer un procedimiento extraordinario para devolver ingresos indebidos cuando las reclamaciones tributarias alemanas lleguen una vez superado el plazo de prescripción en España.

La Federación considera igualmente necesario crear una ventanilla única y un canal electrónico de intercambio de información entre la Agencia Tributaria española y la Administración fiscal alemana. El objetivo es evitar que los propios pensionistas tengan que actuar como intermediarios entre ambas administraciones.

A estas propuestas añade la protección fiscal de las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad y la aplicación de criterios homogéneos en todas las delegaciones de la Agencia Tributaria. La FEAER resume esta reivindicación con un mensaje claro: "Haber trabajado y cotizado en Alemania no puede convertirse en una penalización económica ni en una carga administrativa desproporcionada cuando se regresa a España".

Reconocimiento de la discapacidad y las incapacidades reconocidas en otros países de la UE

La segunda reivindicación se refiere a las dificultades que encuentran los españoles que retornan de otros países de la Unión Europea con una discapacidad o una incapacidad previamente reconocida en el lugar donde desarrollaron su vida laboral.

En el caso de la discapacidad, la Federación señala que actualmente no existe un reconocimiento automático en España. Esto obliga a las personas retornadas a someterse de nuevo a los procedimientos de valoración de las comunidades autónomas. Los tiempos de espera de estos procedimientos pueden prolongarse durante meses e incluso años en algunos territorios, una circunstancia que, según advierte la organización, puede provocar la pérdida temporal de derechos laborales, sociales y fiscales.

La FEAER considera que la implantación de la Tarjeta Europea de Discapacidad representa una oportunidad para avanzar en la protección de este colectivo. Por ello, propone que pueda utilizarse como instrumento provisional para acreditar en España una discapacidad reconocida en otro Estado miembro mientras se resuelve la valoración definitiva.

Asimismo, reclama que, desde la formalización del retorno y la presentación de la documentación acreditativa expedida en el país de procedencia, se reconozcan provisionalmente los derechos asociados a esa discapacidad.

La problemática afecta también a quienes regresan con una pensión de incapacidad reconocida en otro país de la Unión Europea. En estos casos, los procedimientos para equiparar esas prestaciones a las categorías españolas de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez pueden resultar complejos y prolongados.Estas dificultades pueden ocasionar perjuicios económicos y administrativos, especialmente a la hora de acceder a determinadas exenciones fiscales.

Para solucionar esta situación, la Federación plantea crear un procedimiento rápido y simplificado de homologación de las pensiones de incapacidad reconocidas en otros Estados miembros, además de establecer un protocolo común y vinculante entre las comunidades autónomas que permita agilizar las valoraciones definitivas.La organización defiende que la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea debe ir acompañada de garantías efectivas y recuerda que «regresar a España no puede significar empezar de cero ni perder derechos que ya han sido reconocidos en otro Estado miembro».

Financiación estable para las asociaciones de emigrantes retornados

La tercera gran reivindicación se dirige a garantizar la financiación pública de las entidades que trabajan diariamente con las personas emigrantes retornadas.La FEAER valora positivamente la aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado del Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. La Federación considera que su aprobación supone un avance importante para las organizaciones que llevan años reclamando un mayor reconocimiento institucional.

Sin embargo, entiende que ahora es necesario dar un paso más y garantizar que el Reglamento pueda desarrollarse y cumplirse mediante la correspondiente dotación presupuestaria.La organización recuerda que las asociaciones de emigrantes retornados, especialmente las integradas en la FEAER, son entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios de información, asesoramiento y acompañamiento de manera directa, personalizada y gratuita.Su trabajo permite atender a miles de personas que necesitan orientación para ejercer los derechos adquiridos durante su trayectoria laboral y personal en el extranjero.

Estas asociaciones ofrecen asistencia especializada en cuestiones fiscales, laborales y sociales y ayudan a superar las barreras administrativas que encuentran quienes regresan a España. Una labor que, según la Federación, en muchas ocasiones no está cubierta ni por los servicios públicos ni por el ámbito privado.

Por este motivo, la FEAER reclama una financiación pública estatal estable y suficiente, así como partidas presupuestarias plurianuales que permitan garantizar la continuidad de los servicios de asesoramiento técnico y gratuito.También propone establecer un marco permanente de colaboración institucional con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y reforzar la red asociativa para asegurar una cobertura homogénea y de calidad en todo el territorio nacional.

La Federación insiste en que el reconocimiento normativo de estas entidades debe ir acompañado de los recursos económicos necesarios para mantener su actividad. La aprobación del Reglamento, sostiene, es un paso fundamental, pero resulta imprescindible dotarlo presupuestariamente para garantizar su cumplimiento efectivo.

Los emigrantes retornados también deben estar en la agenda política

Con estas tres reivindicaciones, la FEAER quiere trasladar a las diferentes formaciones políticas que las personas emigrantes retornadas forman parte de la realidad social española y que sus necesidades requieren atención institucional.

La Federación considera que estas cuestiones deben permanecer en la agenda política con independencia del resultado electoral y convertirse en prioridades de actuación de las administraciones públicas durante la próxima legislatura. Por ello, deja abierta su disposición a mantener encuentros e intercambiar propuestas con aquellos partidos que quieran conocer en profundidad las demandas del colectivo, tanto antes como después de las elecciones generales.

La organización concluye reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de quienes emigraron y posteriormente regresaron a España, reclamando que las dificultades derivadas de la emigración y el retorno reciban la atención que merecen.

La FEAER quiere que quienes salieron de España para buscar un futuro mejor no encuentren, al regresar, nuevos obstáculos para ejercer los derechos que han conseguido con años de trabajo y cotización en el extranjero.