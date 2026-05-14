Roma acogerá la presentación del Grupo de Amigos del Español

La Jornada de Formación para Profesores de #ELE, organizada por la Consejería de Educación y el Instituto Cervantes de Roma

El próximo lunes 18 de mayo, el Instituto Cervantes de Roma acogerá el acto oficial de presentación del Grupo de Amigos del Español en Roma (GAE-R), una iniciativa impulsada por las embajadas y representaciones permanentes de países hispanohablantes acreditadas ante los organismos internacionales con sede en la capital italiana.

El encuentro se celebrará a las 15.00 horas en la Sala Dalí del Instituto Cervantes, situada en Piazza Navona, y tendrá entrada libre. El objetivo de esta nueva plataforma es reforzar el papel del español como lengua de cooperación internacional, diversidad cultural y diálogo multilateral.

El acto comenzará con la intervención del director del Instituto Cervantes de Roma, Ignacio Peyró, y contará también con la participación del embajador representante permanente de Ecuador ante los organismos internacionales en Roma, Esteban Moscoso Bohman, en representación de los países promotores del grupo. Asimismo, intervendrá la directora general del Español en el Mundo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Mónica Colomer.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la lectura de fragmentos de obras emblemáticas de la literatura en español a cargo de representantes de Chile, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, en una apuesta por mostrar la riqueza y diversidad cultural del mundo hispanohablante.

El Grupo de Amigos del Español en Roma se constituyó oficialmente el pasado 22 de abril mediante la firma de una Carta Constitutiva suscrita por dieciocho países hispanohablantes. La iniciativa busca impulsar el multilingüismo y fortalecer el uso equilibrado del español en los organismos internacionales con sede en Roma, especialmente en espacios vinculados a la cooperación internacional y las agencias multilaterales.

La organización destaca además que este nuevo foro aspira a convertirse en un espacio de encuentro entre diplomáticos, altos funcionarios internacionales, académicos y agentes culturales comprometidos con la promoción del español y de la diversidad lingüística en el ámbito internacional.