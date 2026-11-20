Pocas horas después de la histórica cumbre entre los presidentes de Rusia, China y Estados Unidos, Moscú ha desatado un ataque masivo sobre Kiev que, según los últimos balances, le ha costado la vida a cinco personas y ha ocasionado daños en tres de los puentes sobre el río Dniéper, en la red eléctrica y en una estación de tren.

Se trata de la respuesta que el propio Vladimir Putin adelantó ayer que habría al bombardeo ucraniano sobre el puente de Crimea, y que ha ocasionado una dura noche de asedio sobre la capital del país que dirige Volodimir Zelenski.

Tal y como ha detallado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, hasta siete personas han tenido que ser trasladadas a los hospitales para recibir atención médica, mientras otros heridos han sido atendidos en los lugares de los impactos. Los daños en las infraestructuras, además, están originando complicaciones de movilidad en la urbe, y al menos cinco distritos se han quedado sin suministro eléctrico.

Según el parte del ministerio de Defensa ruso, el "ataque masivo lanzado desde tierra, mar y aire" se ha centrado en empresas relacionadas con el ámbito militar, pero también ha reconocido que la ofensiva ha alcanzado infraestructura energética y de transporte en varios puntos del país europeo.

Asimismo, ha asegurado que derribó 310 drones ucranianos en varias zonas del país, incluido Moscú, así como sobre aguas del mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.