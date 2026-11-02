Rusia bombardea un centro de ayuda humanitaria y mata a otras 18 personas
Guerra en Ucrania
Rusia continúa atacando directamente a la población civil en Ucrania. Después de la masacre de la semana pasada en una estación de tren, donde sus drones acabaron con la vida de unas quince personas, en las últimas horas ha bombardeado el edificio de una escuela que se utilizaba para fines humanitarios en la región de Zaporiyia, donde han fallecido al menos 18 personas.
Ha sido el propio Zelenski quien ha relatado este "horrendo" ataque, en el que una decena de bombas aéreas se centró en el refugio utilizado para dar ayuda humanitaria a las personas de la zona.
Para el presidente de Ucrania, este tipo de acciones demuestran que el Kremlin "no quiere ninguna desescalada" ni tiene ningún tipo de compromiso con el camino hacia la paz. Sus asesinatos, recalca Zelenski, envían "una señal completamente opuesta" a tratar de poner fin a la guerra.
Y, desde su punto de vista, este tipo de actos no solo requieren una condena internacional, sino que deberían incluir "una respuesta fuerte y dura".
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