Rusia y China apuestan por reforzar sus "ejemplares" relaciones

Los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente, pretenden reforzar las "ejemplares" relaciones bilaterales entre ambos países en interés de las necesidades de sus dos pueblos.

Este nexo entre ambos países, según unas palabras de Putin que recoge la agencia oficial rusa, constituye "un factor de estabilidad ante las turbulencias globales"; un mensaje similar al que la agencia oficial china atribuye a Xi.

Con todo, el mandatario del gigante asiático ha destacado que, en el año que se inicia el decimoquinto plan quinquenal de China, su país será "más proactivo" y "compartirá nuevas oportunidades de desarrollo con países de todo el mundo, incluida Rusia".

Por su parte, el dirigente ruso ha resaltado los acuerdos energéticos alcanzados con China, que convierten a Moscú en el principal proveedor de energía de Pekín. "Rusia encabeza este suministro en una alianza energética que es beneficiosa para ambos y que es verdaderamente estratégica", ha dicho.