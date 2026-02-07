DIRECTO
Rusia confirma el ataque contra la infraestructura energética ucraniana: "Todos los objetivos designados han sido alcanzados"

Guerra en Ucrania

Ucrania sin luz
Ucrania sin luz

El ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado un "ataque masivo" con armamento de largo alcance, incluidos misiles hipersónicos Kinzhal y drones, "contra infraestructura energética y de transportes”.

Asimismo, ha dado cuenta de que ha atacado “empresas militares-industriales ucranianas” dedicadas a la fabricación de drones, así como instalaciones para almacenar y desde las cuales lanzar esos aparatos.

"Los objetivos del ataque han sido satisfechos. Todos los objetivos designados han sido alcanzados", ha destacado el ministerio a través de un comunicado. 

Por su parte, las autoridades rusas han informado de la captura de la localidad de Chugunovka, en la región de Járkov, "como resultado de acciones decididas".

