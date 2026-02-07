Rusia confirma el ataque contra la infraestructura energética ucraniana: “Todos los objetivos designados han sido alcanzados”
Guerra en Ucrania
El ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado un "ataque masivo" con armamento de largo alcance, incluidos misiles hipersónicos Kinzhal y drones, "contra infraestructura energética y de transportes”.
Asimismo, ha dado cuenta de que ha atacado “empresas militares-industriales ucranianas” dedicadas a la fabricación de drones, así como instalaciones para almacenar y desde las cuales lanzar esos aparatos.
"Los objetivos del ataque han sido satisfechos. Todos los objetivos designados han sido alcanzados", ha destacado el ministerio a través de un comunicado.
Por su parte, las autoridades rusas han informado de la captura de la localidad de Chugunovka, en la región de Járkov, "como resultado de acciones decididas".
