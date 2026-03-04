Rusia denuncia un ataque de Ucrania contra un buque metanero de su flota fantasma

Guerra en Ucrania

El gobierno soviético acusa a Kiev de perpetrar "un acto de terrorismo internacional y de piratería marítima" a través de lanchas no tripuladas

Un buque metanero ruso ha sido atacado por lanchas ucranianas no tripuladas en aguas de Libia en el Mediterráneo, tal y como han denunciado desde Moscú.

Esa embarcación, según el comunicado hecho público por el gobierno de Rusia, portaba una carga que cumplía con las normas internacionales y fue atacado "cerca" de las aguas territoriales de Malta, "un Estado miembro de la Unión Europea".

Precisamente por ello, el Kremlin ha acusado a Ucrania de perpetrar "un acto de terrorismo internacional y de piratería marítima", así como "una flagrante violación de las normas fundamentales de la ley marítima internacional".

Y, tras apelar a la comunidad internacional para que "no ignore" este tipo de incidentes, ha apuntado que los 30 tripulantes del buque, todos ellos de nacionalidad rusa, fueron rescatados por los servicios de rescate malteses y rusos.

Este buque, el Arctic Metagaz se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y Reino Unido por pertenecer supuestamente a la llamada flota fantasma de Rusia.

