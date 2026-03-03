Rusia da por pospuesta la negociación con Ucrania ante la crisis en el golfo Pérsico

El Kremlin asume que la reunión prevista para esta semana en Abu Dhabi entre las delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense para seguir negociando el fin de la guerra en Ucrania ha quedado en suspenso debido al conflicto abierto en el golfo Pérsico.

"Aún no está clara la fecha ni el lugar", ha dicho el portavoz del gobierno ruso, Dimitri Peskov, consciente de que es "poco probable" que pueda celebrarse en Abu Dhabi mientras continúen los bombardeos. A la vista del contexto, Zelenski ha sugerido que Suiza, Turquía, Austria o el Vaticano podrían acoger un encuentro Moscú-Kiev-Washington.

Conocida la reacción del Kremlin, la Comisión Europea ha acusado a Rusia de usar la escalada del conflicto en Oriente Próximo como "excusa" para no trabajar por la paz y así poder "continuar sus ataques contra vidas inocentes en Ucrania".

Impacto de Irán

Más allá de la reunión, Zelenski ha mostrado su preocupación ante una posible disminución del suministro de armas a Ucrania, ahora que la comunidad internacional tiene la vista puesta en Oriente Próximo; aunque, en el otro lado, ha valorado el ataque contra emplazamientos militares iraníes que producen un gran número de armas para Rusia.

Con todo, dado su conocimiento de las guerras, ha expresado su deseo de que la crisis abierta en Irán sea "una operación limitada". "Sabemos por experiencia cuán sangrienta se puede volver una cosa como esta", ha añadido.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha advertido de que este conflicto puede, "paradójicamente", provocar una proliferación de armamento nuclear en Oriente Próximo.

De hecho, en referencia a Francia, ha expuesto que existe ya un riesgo real de que "el problema de la proliferación nuclear comience a descontrolarse". En cuanto al país soviético, ha asegurado, seguirá apostando por la no proliferación y se opondrá de forma categórica "a cualquier acción que pueda provocar una carrera armamentística nuclear".